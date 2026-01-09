国家予算を超える規模の被害額も

年が明けて間もない1月6日に、島根県東部を震源とするマグニチュード（M）6.2、最大震度5強の地震が発生した。昨年末、政府の中央防災会議の作業部会は、遠からず高い可能性で起きるとされる首都直下地震について、あらたな被害想定を報告書にまとめて公表している。それによると、首都周辺の直下を震源とするM7級の地震が発生すると、最悪の場合には、死者が1万8000人、全壊もしくは焼失する家屋は40万棟にのぼり、経済被害は約83兆円に達するという。

【写真】能登半島地震で注目の最新仮設住宅 「耐用年数100年」「ウォシュレット」「全面断熱材」…驚きの高性能

同様の被害想定を政府が公表するのは、今回がはじめてではない。2013年の報告書では死者は2万3000人、建物の被害は61万棟とされていた。今回想定された揺れは前回と同じではないが、前回と同様の条件とした場合、死者は1万5000人で前回より約3割減少し、建物の被害は35万6000棟で約4割少なくなる見込みだという。耐震化や火災対策が進んだためだが、とはいえ、これだけの規模の地震が発生した場合、被害を減らすには限界がある。そんな地震が今後30年以内に発生する確率が、70％程度もあるというのだ。

借金が多すぎて巨大地震に対処できない

危惧されているのは首都直下地震だけではない。同じ作業部会は関東大震災と同様に、相模湾から房総半島沖にかけて延びる相模トラフを震源とする、M8級の地震が起きた際の被害想定も公表した。それによれば、神奈川県や千葉県の沿岸を最大10メートルの津波が襲い、最悪の場合、死者は2万3000人、全壊か焼失する建物は41万棟におよび、経済被害は60兆円を超えるという。

そのうえ南海トラフ巨大地震が心配されることは、いまさらいうまでもない。中央防災会議の別の作業部会が、昨年3月に想定される被害規模を公表したが、今後30年以内の発生確率は60〜90％程度で、最大で29万8000人が死亡し、直接の死者のほかに5万人以上が災害関連死し、経済被害は292兆円になるという。

このように日本は、巨大地震に見舞われる可能性が、各地において常に高く、いったん発生すれば、数十兆円もしくはそれ以上の被害が発生しうる。しかも、そのように政府が公表している。それなのに、いまの日本には、甚大な被害が生じた際に対応できるだけの財政的余裕がなく、対応できるように余裕を持とうという意志もみられない。

防災意識に欠ける防災予算

この災害大国たる日本で、防災関係の予算はどのくらい組まれているのだろうか。内閣府は毎年、各省庁の防災対策予算額を集計し、「防災白書」で発表している。それを見ると25年度は1兆9450億円で、8兆4748億円の防衛予算にくらべるといかにも少ない。防衛を軽視していいとはいわないが、日本は時期こそ読めないものの、近未来に巨大な出費を余儀なくされるのが確実視されている。こうして巨大なリスクをかかえているのに、この程度の防災予算しか組まれていない現状は、防災意識に欠けるといわれても仕方あるまい。

すでに発生した事例をみても、2011年3月11日の東日本大震災による被害額は、建築物やライフライン施設、社会基盤施設、農林水産関係など、建築物等を含むストックの直接被害額にかぎっても、会計検査院の調査報告によると16兆9000億円と推定されている。

こうした被害額は、長期的にはさらに拡大する。土木学会は昨年6月、巨大災害の被害を想定した報告書をまとめた。そこでは発生後20年の経済的被害の総計が、首都直下地震で1110兆円、南海トラフ巨大地震の場合は1466兆円と推計されている。

前述のように、耐震化や火災対策を進めることで、一定程度は被害を減らせるのはまちがいない。道路や橋梁の耐震化や電柱の地中化、水道耐震化などが必要で、土木学会も橋梁の耐震化に21兆円を投じれば369兆円分の被害を減らせる、などと試算している。だが、ここまで記したように、想定される被害額は天文学的なのに、それに備えようという姿勢は日本の財政からは見えてこない。

それでも、いざ地震が発生したとき、国や自治体に借金できる余裕があればいいが、現状では、それはまったくない。アベノミクスによって積極財政が推し進められて以来、2012年末に997兆円と、すでに危険水域に達していた国の借金は激増し、2024年度末時点で1323兆円になった。2025年度の国の税収は約80兆7000億円と、初の80兆円超えが見込まれている。しかし、借金はその17倍近い。年収800万円ほどのサラリーマンが1億3000万円を超える借金をしているのと同じだ、といえば、危険性が伝わるのではないだろうか。

国の借金が多すぎて巨大地震に対処できない

そんななか、高市早苗総理は「責任ある積極財政」を掲げ、まず12月16日、2025年補正予算を成立させた。規模は18兆3034億円で、そのうち11兆6960円は国債の発行で賄うという内容だった。ちなみに、政府が使途を柔軟に決められる予備費、つまり自然災害やクマ被害などに備える予算は7098億円とされた。近未来、いや明日起きてもおかしくない巨大地震による被害想定額にくらべ、あまりに小さい。一方、借金はさらに積み上がってしまった。

12月26日に政府が閣議決定した2026年度予算案をみると、巨大地震への対処はさらに困難になると思わざるをえない。122兆3092億円という一般会計の総額は、25年度予算を7兆円以上も上回る過去最高。税収も過去最高の83兆7000億円を見込んでいるが、歳出の伸びには到底追いつかず、前年を3.3％上回る29兆5840億円もの国債をあらたに発行するという。

財政の健全化から遠のいたのは明らかで、そのことは一般に、将来の世代へツケを回すことになる、と説明される。それもたしかだが、同時に、明日発生するかもしれない巨大地震に対処する余裕が、さらに失われているということでもある。

すでに「責任ある積極財政」は、金融および為替市場から大いに警戒されている。25年度補正予算の成立後、日本国債が売られて長期金利が急上昇し、円安が進んだのは、市場からの警告である。

それも当然で、政府の債務のGDP比は、25年度の見通しで230％になる。インフレによって名目GDPが増えている分、一時よりは下がったとはいえ、G7のなかで日本の次に債務が多いイタリアでも136％で、日本がかかえる借金がいかに突出して多いかがわかる。元来、災害が多い国ほど借金は少なくしておかなければならないはずだろう。

イソップ童話のキリギリスへ一直線

こんな状況では、市場から標的にされても当然である。結果としての長期金利の上昇を受け、国債の償還費はますます増える。そうした諸々が、いざ巨大地震が発生したとき、日本が手も足も出ない状態になることにつながっている。

26年度予算案では防衛費は9兆円を超えている。しかし、日本ほどの災害大国にとっては、防災予算および地震が発生したときに対処するための予算も、国土と国民を守るために必要な「防衛費」であることを、高市総理は認識すべきではないだろうか。

現在、物価の高騰や、円安の恩恵を受けた企業の好業績などにより、幸いなことに税収は増加している。それによって巨大地震に対処できるようにすることが、目下、求められているはずである。ところが、それを訴えるべき野党もこぞって、税収が増えた分は減税するように政府に迫っている。

しかし、それではイソップ童話の「アリとキリギリス」におけるキリギリスへ一直線ではないか。日本に必要なのは、大地震に備えてアリになることではないのか。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部