スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「冬野菜のカブ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「冬野菜のカブ、好きな食べ方は？」

・「冬野菜のカブ、好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 漬物 57%
・2位 煮物 28%
・3位 サラダ 6%
・4位 炒め物 6%

※小数点以下四捨五入

17,172票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

味がしみてる！厚揚げとカブのとろみ煮


【材料】（2人分）

厚揚げ(三角) 2~3個
カブ 2個
<水溶き片栗>
  片栗粉 小さじ 1
  水 小さじ 2
<合わせだし>
  だし汁 300ml
  酒 大さじ 2
  みりん 大さじ 1.5
  砂糖 小さじ 2
  塩 小さじ 1/3
  しょうゆ 小さじ 2

【下準備】

1、厚揚げはザルに入れて熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。

2、カブは葉を切り落として皮をむき、縦4〜6つに切る。切り落とした葉は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、水気を絞って長さ4〜5cmに切り、少量を取り置き、残りは小分けにしてラップで包んで冷凍保存しておく。



3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら厚揚げとカブを加える。落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたり、全体に広がる位の火加減で、10分煮含める。



2、最後に取り置いたカブの葉を加え、1〜2分煮る。＜水溶き片栗＞を全体にまわし入れ、トロミがついたら器に盛る。



(E・レシピ編集部)