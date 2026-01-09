「冬野菜のカブ、好きな食べ方は？」＜回答数17,172票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第404回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「冬野菜のカブ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「冬野菜のカブ、好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
味がしみてる！厚揚げとカブのとろみ煮
【材料】（2人分）
厚揚げ(三角) 2~3個
カブ 2個
<水溶き片栗>
片栗粉 小さじ 1
水 小さじ 2
<合わせだし>
だし汁 300ml
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1.5
砂糖 小さじ 2
塩 小さじ 1/3
しょうゆ 小さじ 2
【下準備】
1、厚揚げはザルに入れて熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。
2、カブは葉を切り落として皮をむき、縦4〜6つに切る。切り落とした葉は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、水気を絞って長さ4〜5cmに切り、少量を取り置き、残りは小分けにしてラップで包んで冷凍保存しておく。
3、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら厚揚げとカブを加える。落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたり、全体に広がる位の火加減で、10分煮含める。
2、最後に取り置いたカブの葉を加え、1〜2分煮る。＜水溶き片栗＞を全体にまわし入れ、トロミがついたら器に盛る。
(E・レシピ編集部)
