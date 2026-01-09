「ＰＯＧ３歳馬特選情報」(８日)

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉１１月の京都で新馬勝ちしたパラディオン（牡、高柳大）は京成杯（１８日・中山、芝２０００）へ。

ホープフルＳ１３着のウイナーズナイン（牡、小栗）は左膝を骨折。菊花賞（１０月２５日・京都、芝３０００メートル）を大目標に復帰を目指していく。

阪神ＪＦ８着のマーゴットラヴミー（牝、小林）は剝離骨折のため、桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）はパスする予定。

１２月の阪神で未勝利戦を勝ち上がった上村勢２騎は、サトノセプター（牡）がこぶし賞（２月１４日・京都、芝１６００メートル）、デアヴェローチェ（牝）はエルフィンＳ（２月７日・京都、芝１６００メートル）を予定。

〈美浦〉阪神ＪＦ７着のショウナンカリス（牝、加藤士）はフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）へ。

ホープフルＳ６着のオルフセン（牡、斎藤誠）は共同通信杯（２月１５日・東京、芝１８００メートル）かフリージア賞（２月２１日・東京、芝２０００メートル）の予定。ひいらぎ賞４着のニシノエースサマ（牡、鹿戸）はセントポーリア賞（２月１日・東京、芝１８００メートル）へ向かう。

５日の中山で１勝クラスを勝ったステラスペース（牡、武藤）について「京成杯に登録はします。使うかは馬の状態を見て判断したい」と武藤師。