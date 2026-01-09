「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)

重賞初Ｖを目指すバルセシートは栗東坂路で単走追い。鋭い切れ味を感じさせるフットワークで駆け上がり好仕上がりをアピールした。１９年阪神ＪＦを制したレシステンシアをはじめ、きょうだいには活躍馬がズラリ。クラシックの舞台へ進むためにも、ここは落とせない一戦になる。関東から参戦するモノポリオ、さらに牝馬のディアダイヤモンドは、いずれも美浦坂路での併せ馬で最終調整。能力的には引けを取らないだけに、こちらも初タイトル奪取へ意欲満々だ。

前走の未勝利戦を７馬身差で逃げ切った牝馬のディアダイヤモンドが、牡馬相手の重賞へ挑む。最終追い切りは美浦坂路でギリーズボール（３歳１勝クラス）を追走して４Ｆ５３秒８−３９秒１−１２秒０を記録。終始楽な手応えで併入し、軽やかな走りを披露した。

騎乗した津村（レースは武豊）は「すごくいい。バネがあって能力を感じる」と動きに太鼓判を押す。見届けた手塚久師も「すごく良かったと思う。（昨年秋の）アルテミスＳを使おうと思っていた時より動きはいい」と臨戦態勢が整ったことをアピール。熱発で回避するアクシデントがあり、重賞挑戦の機会が延びたものの、きっちり立て直してきた。トレーナーは「能力的には牡馬相手でも足りると思っている。ここで賞金を加算したい」と力を込めた。