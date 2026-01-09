JR北海道釧路支社は8日、観光列車「SL冬の湿原号」の運転を1月17日(土)より開始すると発表しました。今年は例年の取り組みに加え、新たに沿線の温泉施設とのコラボレーション企画などを実施し、冬のひがし北海道の旅を盛り上げます。

列車には2026年限定デザインの装飾を施すほか、2号車販売カウンターでは新商品を含めたオリジナルグッズやカフェメニュー、沿線の特産品等を販売します。

2026年限定デザインの装飾（イメージ）

オリジナルグッズや沿線の特産品など（イメージ）

「SL冬の湿原号」概要

2026年の運転概要は以下の通りです。

【運転期間】

2026年1月17日(土)〜3月15日(日)の特定日

1月：17・18・23・24・25・30・31日

2月：1・6〜8・11〜15・20〜23・27・28日

3月：1・6〜8・13〜15日

運転日（イメージ）

【運転区間・運転時刻】

運転区間：釧路駅〜標茶駅間（1日1往復）

・上り（標茶行き）

釧路（11:05発）⇒東釧路（11:12発）⇒釧路湿原（11:38発）⇒塘路（11:58発）⇒茅沼（12:12発）⇒標茶（12:35着）

・下り（釧路行き）

標茶（14:00発）⇒茅沼（14:25発）⇒塘路（14:50発）⇒釧路湿原（15:09発）⇒東釧路（15:35発）⇒釧路（15:42着）

運転区間・時刻（イメージ）

寒さ対策もバッチリ？温泉コラボでポッカポカ作戦！

極寒の北海道を楽しむには、冷えた体を温める準備も欠かせません。今回、JR北海道は初めての取り組みとして、茅沼駅から徒歩約16分の場所にある温泉施設「ぽん・ぽんゆ」（くしろ湿原かや沼観光宿泊施設）とのコラボ特典を用意しました。

「SL冬の湿原号」に乗車した利用者は、同施設までの無料送迎バスを利用できるほか、入浴料金が50％OFFになる特典を受けられます。実施日は2026年1月17日(土)〜3月15日(日)までの土日限定となっており、SLの煙とともに湯けむりも楽しめるお得なプランです。

昆布でテープカット！？釧路駅で「コンブカット」

運転初日となる1月17日には、釧路駅ホームにて出発式が開催されます。

この出発式では、釧路町から提供された特産品の昆布を使用した「コンブカット」が執り行われる予定です。テープではなく昆布をカットするという、港町・釧路ならではのユニークな恒例行事が、今年も旅の始まりを告げます。出発式は10時35分頃〜11時5分頃まで、場所は釧路駅2・3番ホーム。

グルメに買い物、馬まで！？欲張りすぎる湿原の旅

SLの旅を彩るイベントやグッズ販売も充実しています。標茶駅に到着すると、厚岸霧多布昆布森国定公園協議会によるおもてなしとして、ご当地キャラクターのお出迎えや観光パンフレットの配布が行われます。また、1月17日・18日の2日間（12:30〜14:00）、駅前広場では「しべちゃうまいもん発見市場」が開催され、「星空の黒牛」といった特産品が販売される予定です。

さらに、標茶町バスターミナル観光案内所横の線路脇では、「どさんこRanch」による北海道和種馬（どさんこ）の引き馬体験（有料）も実施されます。SL運転日（不定期）の12時30分〜14時までの間、係員が誘導する馬に乗って雪景色を楽しむことができます。

【その他のサービス】

・湯めぐり＆グルメ号：SL乗車客限定で、標茶町内の対象施設（飲食店・温泉）へ無料で送迎するサービスを実施（SL運転日の12時40分頃〜13時50分頃）。

・臨時荷物預かり所：標茶町バスターミナル観光案内所にて開設（有料）。

冬の北海道ならではの絶景と体験がつまった「SL冬の湿原号」で、特別な一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

（写真：PIXTA、JR北海道釧路支社）

