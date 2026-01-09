「この半年は普通の１シーズン」FC東京GMが断言した“全力投球”。なぜ準備期間にしないのか？
特別大会のJ１リーグ百年構想リーグ。地域リーグラウンドとプレーオフラウンドで順位が決まり、優勝クラブにはACLエリート2026/27の出場枠が与えられる。一方で昇降格はなく、2026/27シーズンのJ１リーグへの準備期間と捉えることもできるだろう。
実際、FC東京でゼネラルマネージャー（GM）を務める小原光城氏は「各クラブの考え方次第です。この半年は助走期間にするのか、様々だと思います」と持論を展開している。
では、FC東京はどんなスタンスで戦うのか。これについて、小原GMは「全力投球」と答えた。
「特別大会の半年を普通の１シーズンと考えています。スタートから全速力で駆け抜けていく。その半年を踏まえたうえで、どんなチーム編成が望ましいか、走りながら改めて考えたい。普通のシーズンが少し短くなったイメージです」
ベテランも若手も関係なく、競争に勝った選手がピッチに立つ。そういう姿勢で優勝を目指すというわけだ。
１月５日の新体制で明らかになったトップチームの選手数は37名。新戦力としてCBの稲村隼翔、GKの田中颯、サイドバックの橋本健人、MFの山田楓喜らが加わり大所帯だが、開幕スタメンに名を連ねるのは果たして誰か。熾烈なサバイバルが始まる。
