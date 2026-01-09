「なぜ獲得したのか」「誰も理由を知らない」夏に名門加入の日本人DF、１試合で“放出”に現地は困惑「賢明でない移籍だった」
移籍から半年で出場はリーグ戦での１試合にとどまった。クラブがなぜ獲得したのか、現地で疑問の声があるのも不思議ではない。
25年夏にアルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティックに移籍したDF稲村隼翔は、スコットランドでピッチに立つ機会をほとんど得られなかった。プレシーズンでは上々の評価を得たようにも思われたが、ブレンダン・ロジャーズ元監督の下で試合に出たのは、８月下旬のリーグ戦第３節だけだ。
ロジャーズが辞任し、マーティン・オニールが暫定で指揮を執ってからも、ウィルフリード・ナンシー前監督が就任してからも、状況は好転しなかった。そしてこの１月、稲村はFC東京へのレンタル移籍でJリーグに戻ることを選んでいる。
セルティック移籍で難しかったことについて、稲村は「言えることと言えないこと」があったとし、「本当にサッカー面の実力差はありました。試合に出られればやれる自負がありましたが、チャンスをもらえず、メンタル的にも波があった」と述べている。
稲村の発言を伝えた現地専門サイト『Celts Are Here』は１月７日、「セルティックでは３人の監督を経験したが、誰からもチャンスを与えられなかった」と報じた。
「ロジャーズだけは起用したが、それも選択肢を欠いていたなかで強いられたものだった」
また、『67 HAIL HAIL』は「なぜ本当にイナムラを獲得したのか、その理由は誰も知らない。だが、ロジャーズの『クラブによる補強』というコメントはあちこちで引き合いに出されることになった」と、首脳陣と現場の間にあった溝を象徴する存在だったと伝えている。
「マイケル・ニコルソンCEOとファンの話し合いから、ロジャーズ退任後のオーナーの爆弾声明まで、明らかに争いのポイントになっていた。すべての中心には、半年で出場わずか１試合だった23歳の明らかに賢明でない移籍があった」
結果的には、セルティックにとっても、稲村にとっても、難しい半年となった。契約は2029年夏までだけに、これからどのような展開となるのか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
