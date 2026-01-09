「なぜ獲得したのか」「誰も理由を知らない」夏に名門加入の日本人DF、１試合で“放出”に現地は困惑「賢明でない移籍だった」

「なぜ獲得したのか」「誰も理由を知らない」夏に名門加入の日本人DF、１試合で“放出”に現地は困惑「賢明でない移籍だった」