Ado 新曲「エンゼルシーク」が橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』主題歌に決定！「早く皆さんにも聴いていただきたいです」
Adoの新曲「エンゼルシーク」が、1月12日よりフジテレビ系でスタートする橋本環奈主演の新月9ドラマ『ヤンドク！』の主題歌に決定した。
■橋本環奈「かっこいい歌声がダイレクトに伝わりました」
ボカロPの煮ル果実（ニルカジツ）が作詞作編曲を手掛けた「エンゼルシーク」は、ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがAdoのストレートな表現のボーカルと合わさって、年始から盛り上げる一曲。煮ル果実とは、2022年にリリースした「マザーランド」ぶりのタッグとなった。
新月９ドラマ『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。ドラマとともにAdoの2026年初の新曲「エンゼルシーク」にも注目だ。
■番組情報
フジテレビ『ヤンドク！』
2026年１月12日スタート
毎週月曜21:00～21:54 ※初回30分拡大
[出演者]
橋本環奈
向井理
宮世琉弥
音尾琢真
馬場 徹
薄幸（納言）
許 豊凡（INI）
／
内田理央
大谷亮平
大塚寧々
／
吉田鋼太郎
他
脚本：根本ノンジ
主題歌：Ado 『エンゼルシーク』 (ユニバーサル ミュージック)
音楽：近谷直之
プロデュース：高木由佳（「高」は、はしごだかが正式表記）、貸川聡子（共同テレビ）演出：佐藤祐市、淵上正人、菊川誠、朝比奈陽子
制作協力：共同テレビ
制作著作：フジテレビ
■リリース情報
2025.12.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「おどるポンポコリン」
