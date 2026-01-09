Ado 新曲「エンゼルシーク」が橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』主題歌に決定！「早く皆さんにも聴いていただきたいです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoの新曲「エンゼルシーク」が、1月12日よりフジテレビ系でスタートする橋本環奈主演の新月9ドラマ『ヤンドク！』の主題歌に決定した。

■橋本環奈「かっこいい歌声がダイレクトに伝わりました」

ボカロPの煮ル果実（ニルカジツ）が作詞作編曲を手掛けた「エンゼルシーク」は、ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがAdoのストレートな表現のボーカルと合わさって、年始から盛り上げる一曲。煮ル果実とは、2022年にリリースした「マザーランド」ぶりのタッグとなった。

新月９ドラマ『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。ドラマとともにAdoの2026年初の新曲「エンゼルシーク」にも注目だ。

■番組情報

フジテレビ『ヤンドク！』

2026年１月12日スタート

毎週月曜21:00～21:54 ※初回30分拡大

[出演者]

橋本環奈

向井理

宮世琉弥

音尾琢真

馬場 徹

薄幸（納言）

許 豊凡（INI）

／

内田理央

大谷亮平

大塚寧々

／

吉田鋼太郎

他

脚本：根本ノンジ

主題歌：Ado 『エンゼルシーク』 (ユニバーサル ミュージック)

音楽：近谷直之

プロデュース：高木由佳（「高」は、はしごだかが正式表記）、貸川聡子（共同テレビ）演出：佐藤祐市、淵上正人、菊川誠、朝比奈陽子

制作協力：共同テレビ

制作著作：フジテレビ

■リリース情報

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「おどるポンポコリン」

■関連リンク

『ヤンドク！』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/yandoku_fuji/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

■【画像】ドラマ『ヤンドク！』キービジュアル