　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比420円高の5万1610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては492.74円高。出来高は9317枚だった。

　TOPIX先物期近は3519.5ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比35.16ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51610　　　　　+420　　　　9317
日経225mini 　　　　　　 51610　　　　　+420　　　160494
TOPIX先物 　　　　　　　3519.5　　　　　 +38　　　 15957
JPX日経400先物　　　　　 31710　　　　　+345　　　　1229
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　+5　　　　 962
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース