日経225先物：9日夜間取引終値＝420円高、5万1610円
9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比420円高の5万1610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては492.74円高。出来高は9317枚だった。
TOPIX先物期近は3519.5ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比35.16ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51610 +420 9317
日経225mini 51610 +420 160494
TOPIX先物 3519.5 +38 15957
JPX日経400先物 31710 +345 1229
グロース指数先物 699 +5 962
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3519.5ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比35.16ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51610 +420 9317
日経225mini 51610 +420 160494
TOPIX先物 3519.5 +38 15957
JPX日経400先物 31710 +345 1229
グロース指数先物 699 +5 962
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース