今季限りで現役を引退するラグビー元日本代表でリーグワンの東京サントリーサンゴリアスに所属するSH・流大選手が8日、記者会見を行いました。

流選手は帝京大学時代、4年生の時には主将として大学選手権優勝に導くと、その後サントリーに入部し2016-2017シーズンから主将を務めました。

2017年に日本代表に選ばれると2019年と2023年のワールドカップのメンバーにも選ばれました。

会見で流選手はこのタイミングでの発表について「ファンの方に少しでも最後を見てほしいという思いから発表しました。2023年のワールドカップが終わってから、ぼんやりと2シーズンくらいで現役を終えようかなと思っていました」と明かしました。

引退の理由ついて「いくつかあるんですけど、次のキャリアを次のステップにつなげるため、サンゴリアスに長くいて、いい意味でも悪い意味でも僕の影響力は分かっていますので、チームに新たに引っ張っていく選手が出て欲しいので、それで決断しました」とコメント。

体の状態については「やろうと思えばまだ全然出来ますし、体の状態も今年のプレシーズンのフィットネステストでも過去1番のスコアでまだまだ成長してる実感はあります。ただ自分の人生は自分の決断で前に進みたいので、なのでこのタイミングで次のキャリアを進めようという思いで決めました」と語りました。