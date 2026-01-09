史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（14＝高知・明徳義塾中2年/太陽自動車）は年明けに、家族とともにインドを訪れた。

弥勒は父の仕事に同行。学校の冬季休みを利用して、インドの5都市を訪れた。その中でも、聖なる川とされるガンジス川、首都デリーにある最大のスラム街・ジャキーラでの光景に大きく心を揺さぶられた。

「父と兄は沐浴をし、私はしませんでしたが生命の源を心より実感しました。何千年も前からこの聖地を訪れて罪を流し落とす儀礼はとても深いものがあり、一言では表せない凄みを感じました」

一方で最大のスラム街・ジャキーラでは、兄弟3人ともに心を痛ませた。水道やトイレが通っている家はなく、道端の下水は剥き出し。町中に物乞いがあふれる様子を目の当たりにし、自分が恵まれた環境にいることを改めて実感した。

「自分のゴルフの悩みなんて“生きる”ということにおいては本当にちっぽけなもの。生活費を稼ぐことではなく、ゴルフと勉強に専念できる環境がいかに感謝すべきものなのか、やる気がすごくでました」

自身の生きる価値観、そして今後のゴルフに向かう姿勢が大きく変わったインドでの7日間。今年も“天才少女”の行方に注目が集まる。