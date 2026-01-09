MLB・カブスのジャスティン・ターナー選手が7日、自身のInstagramを更新。ナショナル・ボブルヘッドデーを記念し、ある“特別なボブルヘッド”の存在を明かしました。

その特別なボブルヘッドとは、妻コートニーさんがドジャースのユニホームをまとった人形で、8年前の結婚式でターナー選手がサプライズで製作したものでした。

今回、それを妻のコートニーさんがナショナル・ボブルヘッドデーを記念して自身のインスタグラムに公開。「ナショナル・ボブルヘッドデーを記念して、ジャスティンが私たちの結婚式のダンスフロアで私を驚かせたときの、私自身のボブルヘッド」とつづり、その当時を振り返りました。ターナー選手もその投稿を自身のストーリーズでシェアしました。

8年前にはターナー選手はドジャースの主力として活躍。2014年から2022年の9年間はドジャースでプレー。昨季のポストシーズンでキケ・ヘルナンデス選手に抜かれるまで、ドジャースでのポストシーズン通算出場試合数「86」の記録を持っていました。