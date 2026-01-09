「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)

昨年１０月の１勝クラスを勝って２つ目の白星を挙げたサンアントワーヌは美浦Ｗで３頭併せ。大きく先行したアイデアユー（３歳新馬）、サンセリテ（３歳未勝利）の２頭を追い掛け、直線に入ると最内に入って、きっちり併入でフィニッシュ。６Ｆ８３秒７−３８秒３−１２秒０という時計以上に反応が素早く、加速も滑らかだった。見届けた鹿戸師は「並んでからの反応が良かった。いいケイコができたと思います」と口ぶりも明るい。予定した通りの動きに満足そうな表情だ。

今回の課題は２つ。２勝しているが、いずれも距離は１４００メートル。さらに全３戦が左回り。１Ｆの距離延長と初の右回りを克服できるかどうか。その点についても指揮官は気にしていない。「普段からいい子なんで、心配していないよ。体重の数字は増えていないけど、トモもしっかりしてきている。右回りもそう気にならない。ただ、中山の千六は難しいコース。スタートは鍵になるかな。でも、中間はゲート練習をしているから」と対策はばっちり。自信を持って送り出す構えだ。