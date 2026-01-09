「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)

重賞初Ｖを目指すバルセシートは栗東坂路で単走追い。鋭い切れ味を感じさせるフットワークで駆け上がり好仕上がりをアピールした。１９年阪神ＪＦを制したレシステンシアをはじめ、きょうだいには活躍馬がズラリ。クラシックの舞台へ進むためにも、ここは落とせない一戦になる。関東から参戦するモノポリオ、さらに牝馬のディアダイヤモンドは、いずれも美浦坂路での併せ馬で最終調整。能力的には引けを取らないだけに、こちらも初タイトル奪取へ意欲満々だ。

バルセシートが京都２歳Ｓ７着から巻き返しを図る。栗東坂路で行われた最終追い切りでは４Ｆ５６秒５−４０秒４−１２秒１をマーク。乗り役のアクションに鋭く反応し、機敏な動きでフィニッシュした。松下師は「思った通りの調教です。上がり重点で動けました」と満足げな様子だ。

前走はまさかの敗戦だった。１番人気に支持されたが、後方で伸びを欠き、直線では見せ場がなかった。「走れていませんでしたね。幼い面が出たのかどうか。距離ではないと思うんですが」とトレーナーも苦悶（くもん）の表情を浮かべる。弱点克服のため、中間はゲート練習に取り組み「スタートはクリアできると思う」と素質馬の復活を期待している。

「内、外回りの差はありますが、勝ったコース、距離に期待ですね」と、結果の出ている条件でクラシックへの道を切り開く。無敗で２歳女王に輝いた半姉レシステンシアも管理したトレーナーは「きょうだいはみんな早い時期から動けていましたしね。この馬も身体能力が高く、体が柔らかいです」と受け継がれる強みを明かす。

豪脚を見せつけた新馬戦では誰もが強さを確信した。鞍上の仕掛けにスッと手前を変え、ピッチ気味に加速。スピードに乗るとストライドを大きくして、３馬身半差の快勝だった。「普段から幼い面はありますが、調教では引っ掛かったりすることはありませんし、能力を出し切れたら楽しみですよ」と指揮官。再び衝撃的な末脚を繰り出し、春の切符を必ず手にする。