¡Ú¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡Û¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¡¡»î¹Ôºø¸í¼Â¤ë¤«¡¡¿¹°ì»Õ¡Ö¶¯¤µ¤È¤â¤í¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·ìÅý¡×¸½¾õ¤ÎºÇÁ±ºö¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ø
¡¡¡Ö¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡¦£Ç£³¡×(£±£²Æü¡¢µþÅÔ)
¡¡½Å¾Þ½é£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥ë¥»¥·¡¼¥È¤Ï·ªÅìºäÏ©¤ÇÃ±ÁöÄÉ¤¤¡£±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡££±£¹Ç¯ºå¿À£Ê£Æ¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥·¥¹¥Æ¥ó¥·¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ï³èÌöÇÏ¤¬¥º¥é¥ê¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£´ØÅì¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¡¢¤µ¤é¤ËÌÆÇÏ¤Î¥Ç¥£¥¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈþ±ººäÏ©¤Ç¤ÎÊ»¤»ÇÏ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Ç½ÎÏÅª¤Ë¤Ï°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â½é¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ø°ÕÍßËþ¡¹¤À¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ó¡¼£Ó£³Ãå¤Î¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¤Ï¡¢Èþ±ººäÏ©¤Ç¥·¥ç¥³¥é¥¥å¥¤¡Ê£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤ÈÊ»¤»¡¢£´£Æ£µ£³ÉÃ£¸¡Ý£³£¹ÉÃ£°¡Ý£±£²ÉÃ£´¤Î»þ·×¤ÇÊ»Æþ¤·¤¿¡£¿¹°ì»Õ¤Ï¡Öº£²ó¡¢Æþ±¹¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊ»¤»ÇÏ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÁöÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ´Ö¤ÏÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¥Á¡¼¥¯¥Ô¡¼¥·¡¼¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤Ï¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¿±þ¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£µ¤ÀÌÌ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ëÌÆ·Ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¶¯¤µ¤È¤â¤í¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·ìÅý¤Ç¡¢¶ºÀµÇÏ¶ñ¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¼ÂÀï¤Ï¥Á¡¼¥¯¤òÃå¤±¤º¡¢¥á¥ó¥³¤ò³°¤¹¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¸½¾õ¤ÇºÇÁ±¤È»×¤ï¤ì¤ëºö¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¡£
¡¡½Å¾Þ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢»Õ¤Ï¡ÖÁÇ¼Á¤Ï°ìÎ®¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¿Ø±Ä¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢½Å¾Þ£Ö¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡£