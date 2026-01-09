猫を飼う男性は、より魅力的

画像はイメージです

寒い冬の時期は「cuffing season」ともいわれ、恋人を作って一緒に過ごしたくなるシーズン。最近の調査によると、マッチングアプリで人気なのは「猫を飼っている男性」だといいます。

この調査は、ペットフードのブランドを展開するMars社が委託して実施したもので、若い世代はとくに「猫を飼う男性＝猫のパパさん」に惹かれていることが明らかになりました。

Z世代（1996年～2012年ごろ生まれた人々）の41%とミレニアル世代（1980年代から90年代半ばに生まれた人々）の40%は、「猫を飼っている男性が魅力的だ」と回答しています。

さらに39%の男性が、「プロフィールに猫と一緒の写真を使うと、より魅力的に見える」と回答しているのです。ほぼ半数（45%）が猫を飼うことを「長所」と考えていて、10人中3人が「猫のパパさん」をデート相手として高く評価しています。

猫のパパさん本人たちもその効果を認識していて、出会いに成功した男性で猫を飼っている人のうち、36%が「猫を飼っていることで、より恋人とうまくいっている」と回答しています。

猫がいると人生が楽しい

画像はイメージです

同社のHala Sinnoさんは次のように話しています。

「猫のパパさんが評価されるのは当然のことだし、現実にそうした状況を目にするのは本当にうれしいです。出会いの相手としての魅力が増えるだけでなく、心身の健康を促進してくれるなど、猫がいると人生はもっと楽しくなります。これは誰もがよく知っていることです」

ペットを飼うことで共感の心や豊かな感情表現が身につくほか、日常のお世話に慣れて上達してきます。それによって猫のパパさんは「感情面で調和がとれた、よく気のつくパートナーである」と認知されるようになるのです。

英国人は猫を飼っている男性に対して「思いやりがある」（37%）、「責任感がある」（31%）、「繊細さがある」（23%）、「感情的に知的である」（17%）と評価しています。32％は「猫のパパさんは、より共感力のあるパートナーになる」と信じており、肯定的なイメージを持つ人が多いのです。

心を癒してくれる猫

画像はイメージです

マッチングアプリを利用していないときは、猫のパパさんたちは愛猫との休息時間を楽しんでいるようです。

猫を飼う男性の53%は、「他の人と過ごすよりも猫と過ごす時間を好む」と認めています。実際に10人中4人（40%）が「社交的な外出よりも猫と家で過ごす夜を選ぶ」と答えているのです。

同社の上級リサーチマネージャー・Scott McGrane博士は、自身も猫を飼う「猫好き」です。

「英国のペットオーナーの67%が、ストレスを感じたときには一番先にペットに助けを求めるのです。猫を飼っている男性の78%は『猫のおかげで心を落ち着かせ、考えすぎを抑えることができる』と回答しています。人とペットは、感情的なサポートや絆をますます深めています。猫のパパさんに関する人々の評価は、その代表的な例だといえます」

「わたしも誇り高き猫のパパさんの一人。こうした関係性が高く評価されていることを、とてもうれしく思います」というScottさんです。

