いじめが横行する職場をクビに！しかし再就職で待遇改善した女性「さっさと行動すれば良かった」

「消えたい」とまで思いつめた職場を解雇されたものの、実はそれが幸福への第一歩だった。そんな体験をしたのは、宮城県の50代女性（事務・管理）だ。「イジメはびこる工場だった」と語る女性を待ち受けていたのは、先輩パート従業員による執拗な攻撃だった。

「やらなくていい余計な仕事を言いつける。言いつけて仕事させておいて、あんたは仕事が遅いだの、残業するだのイヤミ三昧」

かなり理不尽な行為だが、嫌がらせはこれだけではなかった。（文：境井佑茉）

嫌がらせに「やだなぁ、きえたいなぁ」と思う日々

嫌がらせは業務外にも及び、「プライベートや、金銭まで及ぶ執拗な追及」「無実の人への糾弾」「果てはプライベートの監視」まで行われていたという。問題のパート従業員は「上司へ嬉々として報告」していたというが、それを受ける上司もまた問題だった。

「それらを黙ってウンウン聞くだけ上司。上司も周囲にいい顔をするばかり。けして根本の解決に手を出さない」

さらに、会社の上層部に対しても女性は不信感を募らせていた。

「上も上で白が黒になる日もあれば黒が白になる日もある。（中略）何が本当かわからない」

そんな混沌とした環境で、女性は「腐るよなぁ、やだなぁ、消えたいなぁ、等思い悩む日々」を過ごしていたという。年齢的な不安から「後がない」としがみついていたが、ある日突然、予想外の結末を迎える。

「ケンカ両成敗？とばかりに会社都合でクビにされた」

しかし、この「クビ」が女性にとっては幸いな出来事だった。スキルを持っていた女性は、しばらく休養した後、スムーズに再就職を決めることができたのだ。

「今はドライな職場でストレスなくやってる。もちろん待遇は◎。悩んでないでさっさと行動に移せば良かったと思ってる」

理不尽な職場にしがみつく必要はない。穏やかな生活を取り戻した女性は、会社都合の解雇で失業保険が手厚かったため、「そこだけはおいしかったけど」と投稿を結んだ。

