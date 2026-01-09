オランダ絵画の至宝が、再び日本にやって来る。17世紀オランダ絵画を代表する画家ヨハネス・フェルメール（1632〜1675年）の傑作「真珠の耳飾りの少女」が、今夏、14年ぶりに来日し、大阪で公開されることが8日、発表された。会場は大阪中之島美術館（大阪市北区）で、会期は8月21日（金）から9月27日（日）まで。日本での公開は2012年以来となる。

「真珠の耳飾りの少女」は、オランダ・ハーグにあるマウリッツハイス美術館が所蔵する世界的名画。青と黄のターバンを巻いた少女が振り返った様子をとらえた作品で、暗い背景から浮かび上がる生き生きとした表情や、耳元で光を受けて輝く真珠など、神秘的でエキゾチックな描写によって見る者を魅了してきた。フェルメール作品の中でもとりわけ知名度が高く、「北のモナ・リザ」とも称される一方、保存上の理由などから館外貸し出しは原則として行われておらず、海外で実物を鑑賞できる機会は極めて限られている。

ヨハネス・フェルメール 《真珠の耳飾りの少女》 1665年頃 44.5×39 cm 油彩・カンヴァスマウリッツハイス美術館 © Mauritshuis, The Hague

今回の来日は、所蔵するマウリッツハイス美術館が改修工事のため臨時休館することに伴い、特別に実現した。同館のマルティネ・ゴッセリンク館長は、「毎年、『真珠の耳飾りの少女』を愛する何千人もの日本人観光客が訪れます。当館にとって、この“少女”の旅は、日本の皆さまに彼女を送り届けられる、おそらくは最後となるであろう特別な機会です」とコメントしている。

今回の公開は大阪のみで、巡回展示はない。展覧会タイトルなどの詳細は、2月下旬に改めて発表されるという。



フェルメールは、静謐な室内空間に差し込むやわらかな光や、人物の内面を感じさせる表現で知られるが、43歳の若さで亡くなっており、現存作品は30数点とされる。「真珠の耳飾りの少女」は1665年ごろに描かれたと考えられ、細密な描写と詩情が高度に融合した作品として世界的な人気を集めてきた。