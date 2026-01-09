新年会で「呪われているんじゃないの？」転職歴を話しただけで上司が暴言…年収850万円の40代男性が味わった屈辱

転職は今やキャリアアップの一手段として珍しいことではないが、それを揶揄されたという投稿が寄せられた。自らの経歴を「転職回数が多い」と明かす40代男性（事務・管理／年収850万円）は、中途採用で入社した会社の新年会で上司から放たれた一言が忘れられない様子だ。（文：長田コウ）

「呪われている私が入ったこの会社は？」

新年会で自己紹介を求められた男性は、これまでの転職履歴をかいつまんで説明した。すると、それを聞いた上司が、「大勢の前で」衝撃的な言葉を放ったそう。

「呪われているんじゃないの？」

本人は場を盛り上げる冗談のつもりだったのかもしれないが、あまりに無神経な発言だ。言われた男性は「ということは、呪われている私が入ったこの会社は？と心の中で思いましたが」と振り返っている。

一方、宮城県の50代女性（事務・管理／年収300万円）は、親を亡くした際の忌引き明けに出勤した日の出来事を書いている。

昼休み、同僚が信じられない言葉を投げかけてきたという。

「いっぱい保険金もらったんでしょう？」「もう仕事しなくてもいーんじゃなぁい？」

さらに、ニヤニヤした表情で「てかちょーだいよー」と手のひらを差し出してきたそう。女性はあまりの衝撃で「呆気にとられコロッケ落としたよ」と明かす。

他人の不幸や金銭事情に土足で踏み込む行為は、もはや非常識を通し越して人間性を疑わざるを得ない。

