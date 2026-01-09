残業代ゼロの“名ばかり管理職”男性、「忙しいのはみんな同じだから」上司のひと言で退職へ

責任だけを負わされ、残業代が支給されない「名ばかり管理職」の問題は、今もなお多くの現場で横行しているようだ。

投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収700万円）は経理担当で、冬場は予算編成や年末調整等で多忙を極めるという。そんな中、親会社からの出向組で子会社勤務の経験がない上司から、新規の仕事を押し付けられた。（文：境井佑茉）「私の抱えている仕事の現状や、その進捗状況の確認もなく、事実上の丸投げです」

「忙しいのはみんな同じだから」の言葉で退職を決意

現在の状況を説明しようとした男性に対し、上司は冷酷な言葉を言い放った。

「忙しいのはみんな同じだから」

納得いかない男性が「どのようにみんな同じなのか」と説明を求めても、理解できる回答は得られなかった。それもそのはず、実際に残業や休日出勤をこなしていたのは、職場内で男性ただ1人だったのだ。

「何を言っても相手にされないので仕方なくやっていましたが、『みんな同じ』の言葉は、退職に向けて私の背中を強く後押ししました」

男性は「名ばかり管理職」に据えられており、過酷な労働をこなしても残業代は1円も出ないという。

厚生労働省によれば、そもそも労働基準法で残業代の支払いが免除される「管理監督者」とは、「経営者と一体的な立場にある者」を指すという。経営者と同程度の権限があり、出退勤を自分の裁量で決められるといった立場だ。この男性のように、上司から一方的に仕事を押し付けられる状態は、まさに「名ばかり管理職」の典型例と言えるだろう。

男性は、失望し切った様子でこう書いている。

「実質上、時間の無駄ですね」

どれほどキャリアを積んでいても、正当な評価もなくただ搾取されるだけの環境であれば、去るのが賢明な判断といえるだろう。

