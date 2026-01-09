超特急の柏木悠、「ＯＮＥ Ｎ’ ＯＮＬＹ」の沢村玲が、１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（篠原涼子主演、日曜・後１０時半）に出演する。物語の舞台となる拘置所で、柏木は主人公・こずえ（篠原）の下で女区を担当する若手刑務官の知念智明、沢村は傷害罪で起訴され、移送されたトランスジェンダーの未決拘禁者・内村優を演じる。

柏木は「知念の理想は、自分で何もかもできてしまうような刑務官だと思います。自分はできるのに過保護のように扱われてしまう部分があるため、そのような気持ちが強いのではないかなと思いました。知念の考え方が今の時代らしい考え方なので、物怖（ものお）じせずガツガツ言えてしまうような性格を意識してます」。今年の抱負を聞かれ、「健康に生きて、新たなことに挑戦するような年にしたいです！」と決意を新たにした。

沢村は「役作りで意識していることは、女性として生きているので細かい仕草から女性らしい一面を感じられるように意識しました」と説明。「自分らしく生きたい。強い自己肯定感を持ちたい。そんな想（おも）いを持って拘置所を生き抜く内村優の姿をぜひご覧ください」とコメントした。今年の抱負には「俳優として様々な一面を魅（み）せられるように、たくさんの経験をして皆さんに見てもらえるよう頑張っていきます」と誓った。