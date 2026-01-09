日本ハムの万波中正外野手（２５）は８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開。練習では高めのボールを上からたたく“Ａロッド打法”に取り組んだ。筋力アップに加えてバットも変更し、最高のシーズンへつなげる。

正面から上げられる高めのボールを繰り返し、たたきつけた。秋季キャンプでも取り組んできたティー打撃。「意識しているバット軌道が確認しやすい。あれぐらい上から打つ意識があっても、出力が上がれば勝手に下がってフラットになってくる」と説明した。

時代に逆行するような“大根切り”練習。ヤンキースなどで活躍したＡ・ロドリゲス氏の動画も後押しになった。「高めを全部ワンバン打つみたいな練習をやってたみたい」。現在のように動きを数値化することが少ない時代。「データが発達してない中で、そういう人たちが導き出した結論は、すごい重要な感覚じゃないかなと思った」

筋トレでパワーを強化し、バットも０・７５インチ（約１・９センチ）長い３４・２５インチ（約８７センチ）に変え、重さも約３０グラム重い９１０グラムに。「１５５とか１６０キロの高い真っすぐを打つのが一番大きなテーマ」。信じたスタイルでアーチストとしての真価を証明する。（山口 泰史）

◆アレックス・ロドリゲス メジャー通算３１１５安打、６９６本塁打を誇り、愛称はＡロッド。１９９３年ドラフトで全体１位でマリナーズに指名され、９４年にメジャーデビュー。９６年に３割５分８厘で初タイトルとなる首位打者を獲得。９８年には４２本塁打、４６盗塁で「４０―４０」も達成した。その後、レンジャーズ、ヤンキースで活躍。通算で首位打者１回、本塁打王５回、打点王２回などを受賞。