今年で騎手３６年目になりますが、その年の最初の勝利はホッとしますし、気持ちいいものです。先週は本当にうまくいったアスクデビューモアの招福Ｓなど２勝。いい形で２６年の開幕を飾れました。

さて、今週はＪＲＡ賞の発表が行われました。年度代表馬はフォーエバーヤング。ＪＲＡ未出走でしたが、当たり前のように海外で好戦を続けているのは本当にすごいこと。しかも、ＢＣクラシックなんですからね。矢作厩舎とは１２年にディープブリランテで“キングジョージ”に挑戦。結果は出せませんでしたが、やはり行かなければチャンスは生まれません。果敢に挑み続けた陣営の努力が実る形だったと思います。

今週は３日間競馬で、すべて京都での騎乗。最終日のシンザン記念はルートサーティーンです。前走は内枠でサッと行けたぶん、逃げる形になりましたが、結果的に直後にいた勝ち馬が強すぎました。本来はどんな競馬もできそうな乗りやすさが大きな武器。距離もマイルまでならこなせそうです。まだつかみどころのない、これからの馬ですが、いい位置で流れに乗って、どこまでやれるかですね。（ＪＲＡ騎手）