グラビアアイドルの新田妃奈（26）が8日までに自身のインスタグラムを更新。金色のビキニ姿を投稿した。

「初めての川で撮影でした ゴールド水着が似合ってるって選んでもらったんだよ」とコメントし、金色のビキニ姿を投稿。小面積のビキニで、Hカップのマシュマロバストを強調させている。

この投稿にフォロワーからは「ゴージャスボディが更にきらびやか」「水着はち切れそう」「ギリギリのラインですがまだ先があるのか?期待して楽しみなんです」とコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。25年11月17日に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで選出され、26年の活動が決まった。特技は暗算。血液型A。