永野芽郁×佐藤健W主演『はたらく細胞』 「金曜ロードショー」で1・30地上波初放送
俳優・永野芽郁と佐藤健がW主演を務める実写映画『はたらく細胞』が、1月30日に日本テレビ系「金曜ロードショー」で地上波初放送される。
【写真】NK細胞役の仲里依紗
映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ漫画「はたらく細胞」（著者：清水茜、講談社「月刊少年シリウス」所載）とスピンオフ漫画「はたらく細胞 BLACK」（著者：原田重光・初嘉屋一生・清水茜、講談社「モーニング」所載）を実写化。
『翔んで埼玉』の武内英樹監督がメガホンをとり、同作で組んだ徳永友一が脚本を担当した。2024年12月13日に公開されると、国内映画ランキングで4週連続1位を獲得し、60億円超えのヒットを記録。話題性と動員力を兼ね備えた作品として大きな注目を集めた。
キャストには、赤血球役の永野、白血球役の佐藤をはじめ、人間の親子役で芦田愛菜・阿部サダヲ、そして山本耕史、仲里依紗、松本若菜、染谷将太、板垣李光人、加藤諒、加藤清史郎、マイカピュ、深田恭子、片岡愛之助、新納慎也、小沢真珠、 Fukase (SEKAI NO OWARI)ら豪華出演者が集結した。
【ストーリー】
人間の体内の細胞、その数なんと37兆個。
酸素を運ぶ赤血球（永野芽郁）、細菌と戦う白血球（［好中球］佐藤健）、そのほか無数の細胞たちが、あなたの健康と命を守るために日夜全力ではたらいているのだ。
高校生・漆崎日胡（芦田愛菜）は、父親の茂（阿部サダヲ）と二人暮らし。まじめな性格で健康的な生活習慣の日胡の体内の細胞たちは、いつも楽しくはたらいている。
一方、不規則不摂生に日々を過ごす茂の体内では、ブラックな労働環境に疲れ果てた細胞たちがいつも文句を言っている。親子でも体の中はえらい違いだった。仲良し親子のにぎやかな日常。
しかし、その体内への侵入を狙う病原体たちが動き始める…。漆崎親子の未来をかけた、細胞たちの「体内史上最大の戦い」が幕を開ける。
