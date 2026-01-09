超特急・柏木悠、若手刑務官役「物怖じせずガツガツ言えてしまうような性格を意識」『パンチドランク・ウーマン』キャラクター紹介（11）【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、柏木悠（超特急）からのコメントが到着した。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
柏木は、氷川拘置所刑務官・知念智明（25）を演じる。知念は、こずえの下で女区を担当する。こずえを人間味のない人と冷めた目で見ていたが、こずえの刑務官としての覚悟を知り、さまざまなトラブルに巻き込まれていくことで刑務官としての自身の在り方に葛藤していく。
柏木は「知念の理想は、自分で何もかもできてしまうような刑務官だと思います」と告げ、「知念の考え方が今の時代らしい考え方なので、物怖じせずガツガツ言えてしまうような性格を意識しています」と役作りに取り組むうえでの工夫を語っている。
【コメント全文】
■超特急・柏木悠（知念智明役）
――物怖じせず肝が据わっている知念は、新人扱いされることへの不満も抱えているところもあります。知念が思い描く理想の刑務官像はどのようなものだと感じているのでしょうか。また、実際の役作りで意識していることを教えてください。
知念の理想は、自分で何もかもできてしまうような刑務官だと思います。自分はできるのに過保護のように扱われてしまう部分があるため、そのような気持ちが強いのではないかなと思いました！知念の考え方が今の時代らしい考え方なので、物怖じせずガツガツ言えてしまうような性格を意識しています。
――2026年の抱負を教えてください。
健康に生きて、新たなことに挑戦するような年にしたいです！
