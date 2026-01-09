元AKB48の板野友美（34）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。大みそかのNHK紅白歌合戦に一緒に出場した、ちゃんみな（28）とのツーショットを投稿した。

「ちゃんみなとハート」と題し、紅白のステージ衣装で顔を寄せ合って笑顔を見せたり、変顔をしあったりした写真に加え、2人で「ヘビーローテーション」の振り付けで踊る動画も公開した。

出会いに関しても「実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよね？』って声掛けてくれたのがきっかけで」と明かし、「夏にライブにも行って圧巻のパフォーマンス力にやられました」と親交を深めた経緯も伝えた。

ファンやフォロワーからも「マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」「意外なコンビ」「系統真逆なふたり最高すぎます」「作画の違う少女漫画から出てきたギャル2人でかわいいすぎる」「素敵なツーショット」「最高すぎるショット」「こんな2人がママだなんて」「2人とも大好き」「すき×すき」「交友関係の広さ」「楽しそう」「ともちんもちゃんみなさんも可愛い」「美女の隣にもまた美女がいる」「待ってた待ってたこれこれ」「コラボ作品が見たい」などのコメントが寄せられている。