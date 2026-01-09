映画「国宝」の思いがけない大ヒットによって、2025年は「歌舞伎」という文字が各方面に現れた年になった。邦画の実写映画で興行収入歴代二位、22年ぶりの百億超えという、事前に誰も予想しなかった社会現象となれば、映画としての評価、ヒットの要因分析は、これから時間をかけて議論があるだろう。

【画像】「素顔の男前抜群」「大河にも…」“次世代スター候補”の写真を一気に見る

むしろ、映画をきっかけとして本物の舞台の歌舞伎も見てみたくなった、という浮動層をどう迎えるかという方策こそ、鉄は熱いうちに打ての待ったなしで、歌舞伎界の対応が注目される。映画の中に登場した「二人藤娘」（実は伝統的な演目ではなく、近年の新演出）は10月博多座・南座、「鷺娘」は12月南座での上演が決まった。最も重要な演目として登場した「曽根崎心中」も、遠からず、どこかの劇場で上演されることだろう。



歌舞伎座 ©JMPA

八代目尾上菊五郎襲名と松竹創業百三十年

歌舞伎界では2025年は、八代目尾上菊五郎襲名披露という大名跡の継承事業が行われた年で、現在の歌舞伎興行全般を仕切る松竹の、創業百三十年というメモリアルイヤーでもあった。

歌舞伎は国のバックアップによって税金で運営されているという、大きな誤解をしている向きが少なくないが、歌舞伎は松竹という私企業によって興行されており、一国を代表する古典演劇が、同時に純然たる商業演劇でもあるといった事態は、世界に例をみない。歌舞伎の運営は、伝統を継承しつつ、同時代にアピールする興行材として生き続けなければならないという、極めて困難な二元の道を必須とする。

「刀剣乱舞」から「ワンピース」まで…新規客層開拓の試み

だからこそ、漫画やアニメ原作の新作（近年では「ワンピース」「NARUTO」「風の谷のナウシカ」「ルパン三世」など）や、「刀剣乱舞」「ファイナルファンタジー」といったゲーム原作の新作歌舞伎など、新規客層開拓のための手段も講じられる。また、上方歌舞伎の拠点でありながら、採算の難しい大阪松竹座を閉館する（8月28日に発表。具体的な今後の予定については、まだ正式発表がない）といった厳しい事態を迎えることもある。

現在の歌舞伎界は、およそ30年から40年に一度の、世代交代の大波の中にある。戦後歌舞伎を支えた世代は昭和の末から平成一桁ごろに退場し、今、平成の歌舞伎を牽引した世代が、70代後半から80代を迎えているのである。

2025年には「仮名手本忠臣蔵」「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」という古典演目を代表する三作が、揃って通し上演（丸一日がかりで、作品全体を上演する形態）された。三作すべてに出演の大幹部世代は片岡仁左衛門だけで、仁左衛門もひと月の半分だけに出演して、残る半分は若い世代に任せるといったダブルキャスト方式が取られた。仁左衛門の体力に配慮しつつ、次世代に経験を積ませるという一石二鳥の案だった。執筆時までに上演された「忠臣蔵」「菅原」は、切符の売れ行きもいい。映画「国宝」からの新規客層が、古典演目回帰をもたらすかどうかが、今後を占うだろう。

「まことに層が厚い」次世代スター候補たち

では、今後の歌舞伎界をリードしてゆくのは、どういった面々になるのか。

ここでは、次世代の先頭をゆく40代から50代世代の、一歩先の時代をうかがう20代から30代にかけての若手を紹介しよう。この年代はまことに層が厚く、誰がスターとして抜け出すか注目される。これから贔屓を選びたい向きにもうってつけで、今後数十年の楽しみが約束されるだろう。なお（ ）内の年齢は2026年1月1日時点のものとする。

古典の女方として、すでに一定の地位を確立しているのは、2024年に襲名した中村時蔵（38）で、今後多くの大役でさらに飛躍するはずである。弟の中村萬太郎（36）は立役で、童顔小柄ながら口跡の良さに定評がある。

バラエティ番組、映画や大河ドラマでの活躍も

もっか次々と降ってくる大役で結果を出し続けているのが尾上右近（33）で、「娘道成寺」「鏡獅子」「四谷怪談」など、立役、女方、踊りと、多彩な役柄を兼ねる才能を開花させつつある。テレビのバラエティ番組にも顔を出しているほか、映画出演でも爪痕を残しているが、本領は客席の空気を惹きつける古典の舞台で、2026年には10回目となる自主公演「研の會」のファイナルを迎える。

踊りを得意とする若手が多いのもこの世代の特色で、日本舞踊家の吾妻徳穂を母に持つ中村壱太郎（35）は、中村鴈治郎家の後継として上方歌舞伎を背負う。今は女方が主だが、いずれ立役にも才能を示すだろう。早世の名人坂東三津五郎の遺児坂東巳之助（36）は、線の太い役に挑みつつある。中村鷹之資（26）は、柄も芸質も父中村富十郎を彷彿とさせ、必ずその稟質(ひんしつ)を炸裂させる時が来るだろう。

素顔の男前抜群の中村隼人（32）は、スケールの大きさを身につけつつある。中村歌昇（36）は渋さに強みを見せ、弟中村種之助（32）は立役・女方・舞踊とも満遍なく巧み。中村勘三郎の部屋子の中村鶴松（30）や、中村芝翫（しかん）の息子の三兄弟、中村橋之助（30）・福之助（28）・歌之助（24）も自主公演で勉強を重ねている。女方としては、長身を活かす坂東新悟（35）、中村児太郎（32）、かわいいと人気の中村米吉（32）や中村莟玉（かんぎよく）（29）らが個性を競っている。

20代で、2025年に最も伸びたのは市川染五郎（20）で、超重量級の大役「太功記十段目」の武智光秀と、超絶技巧派の大役「寺子屋」の武部源蔵の好演で目を見張らせ、2026年には「ハムレット」主演が予定されている。香川照之の長男市川團子（だんこ）（21）も大役続きで、2026年には大河ドラマに出演予定。

存続を賭けた「覇権争いの戦国時代」へ

歌舞伎俳優が他ジャンルにも挑戦することで存在感を示した時代もあったが、今後もし、古典歌舞伎で観客をよぶことができる才能が現れれば、その主が歌舞伎界を牽引するだろう。安易な現代化は見透かされるのも早く、最後にモノを言うのは熟慮を重ねた温故知新である。遠からず歌舞伎界は、その存続を賭けて、覇権を争う戦国時代に突入するだろう。

◆このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した『文藝春秋オピニオン 2026年の論点100』に掲載されています。

（児玉 竜一／ノンフィクション出版）