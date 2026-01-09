広島の新人合同自主トレが8日、広島県廿日市市の大野練習場で始まり、ドラフト2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）は先発完投型を目指すことを誓った。この日のシャトルランでは飛ばす選手もいる中、一定のペースを貫いたように、周囲に流されることなく“考える力”が持ち味の最速152キロ右腕。自らの考えや感覚に頼りながら一流への階段を駆け上がっていく。

斉藤汰は終始、自らのペースを崩すことなく練習を行った。「自分のペースでやりたい。できるならば（自分のペースは）崩したくない」。新人合同自主トレ初日で気持ちの高ぶりがあってもおかしくないが、どこまでも泰然自若を貫いた。

ウオーミングアップを終えて各選手がキャッチボールに移る際も一人、ゴムチューブで肩周りのエクササイズを入念に行ってからドラフト4位・工藤とキャッチボールを行った。投げる距離も他の選手が伸ばしていく中、自身はリリースポイントを確認しながら、時折、カーブを織り交ぜて感触を確かめた。「プロの球はやっぱりツルツルで（滑る）。思ったところで指がかからない感覚はちょっとあった」。NPB公式球に慣れるためにも余念がない。この日最後のメニューとして組み込まれたシャトルランも考えて走った。

「一定のペースで走るところは自分の中でも心がけていた。自分のペースがある中で、周りが上げてたらちょっと乗っかるぐらい。ただ、上げすぎず、自分のペースを守りながらやった」

ドラフト1位・平川、同3位・勝田と同じ組で走り、「そんなに自信はない」と言いながらも持久力の高さを証明した。回数を重ねるたびにタイムを落とす選手もいたが、一定のペースを貫いて走り切った。決して周りに流されず、考えながら練習する姿勢を投球にも生かしていく。

「そういうところ（ペース配分）も養える。0か100じゃなくて、80％ぐらいをずっと出せるようにやっていきたい。大学時代から9回を投げ切ってきたので、プロの舞台でも投げたいですし、こだわってやっていきたい」

目指すは先発完投型。亜大では3年春のリーグ戦で初完封を果たすと、4年春秋のリーグ戦では計10試合に先発して4完投。タフネスぶりを示した。体づくりの面でも「食べる量より、食べる物にこだわりたい。体重も95キロをキープして、動ける体重に合わすのではなく、今の体重で動けるようにしたい」とプランを描く。研ぎ澄まされた思考力をパフォーマンスに反映し、1年目からの飛躍を期した。（長谷川 凡記）