今日9日は冬型の気圧配置が緩む。日本海側の雪も次第にやんで、広い範囲で晴れる見込み。気温はあまり上がらず、寒中らしい寒さが続く。

冬型の気圧配置 西から緩む

今日9日(金)は、西から高気圧に覆われ、冬型の気圧配置が次第に緩みます。

日本海側では、雪の降り方が落ち着いてきて、やむ所が多くなるでしょう。ただ、積雪の多い地域では、引き続き、雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。また、除雪作業を行う際は、ケガや事故のないよう、くれぐれもお気を付けください。





九州と四国、山陽、近畿中部と南部は大体晴れるでしょう。山陰と近畿北部、北陸3県にかけて、朝のうちは所々で雪。昼前には雪がやんできて、次第に晴れ間が広がる見込みです。東海と関東甲信はおおむね晴れて、山沿いの雪もやむでしょう。新潟県と東北は、朝までは日本海側ほど広く雪が降り、ふぶく所もあります。日中は、雪が弱まり、やむ所が多くなるでしょう。夜になると気圧の谷が近づき、日本海側の一部で再び雪や雨が降りそうです。北海道は、日本海側では雪が降ったりやんだりしますが、降り方は次第に弱まります。オホーツク海側と太平洋側は大体晴れるでしょう。沖縄は、にわか雨の可能性はあるものの、雲の間からときおり日が差す見込みです。

最高気温 前日と同じか低い 防寒を万全に

最高気温は、昨日(8日)と同じか低めの所が多いでしょう。

沖縄は18℃前後で、九州と四国は12℃前後の予想。中国地方から関東にかけては広く8℃から10℃くらいで、北陸と東北南部は5℃前後の所が多いでしょう。東北北部は1℃から3℃くらいで、北海道は0℃に届かない所がほとんどです。



全般に、風は収まってきますが、空気は冷たいままでしょう。防寒を万全にして、お過ごしください。