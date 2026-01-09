ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２５７ドル高 シカゴ日経平均先物は５万１６００円
NY株式8日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均 49254.04（+257.96 +0.53%）
ナスダック 23440.59（-143.69 -0.61%）
CME日経平均先物 51600（大証終比：+410 +0.80%）
欧州株式8日終値
英FT100 10044.69（-3.52 -0.04%）
独DAX 25127.46（+5.20 +0.02%）
仏CAC40 8243.47（+9.55 +0.12%）
米国債利回り
2年債 3.488（+0.019）
10年債 4.183（+0.035）
30年債 4.858（+0.027）
期待インフレ率 2.275（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（+0.051）
英 国 4.404（-0.012）
カナダ 3.410（+0.014）
豪 州 4.668（-0.091）
日 本 2.072（-0.044）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.26（+2.27 +4.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4460.50（-2.00 -0.04%）
ビットコイン（ドル）
90608.88（-399.07 -0.44%）
（円建・参考値）
1422万3782円（-62646 -0.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
