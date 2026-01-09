NY株式8日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均　　　49254.04（+257.96　+0.53%）
ナスダック　　　23440.59（-143.69　-0.61%）
CME日経平均先物　51600（大証終比：+410　+0.80%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10044.69（-3.52　-0.04%）
独DAX　 25127.46（+5.20　+0.02%）
仏CAC40　 8243.47（+9.55　+0.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.488（+0.019）
10年債　 　4.183（+0.035）
30年債　 　4.858（+0.027）
期待インフレ率　 　2.275（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（+0.051）
英　国　　4.404（-0.012）
カナダ　　3.410（+0.014）
豪　州　　4.668（-0.091）
日　本　　2.072（-0.044）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.26（+2.27　+4.05%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4460.50（-2.00　-0.04%）

ビットコイン（ドル）
90608.88（-399.07　-0.44%）
（円建・参考値）
1422万3782円（-62646　-0.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ