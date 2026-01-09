視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

真栄田賢探偵が調査した『ドライヤーと歯磨きを同時にしたい！』は、岡山県の女性（61）から。私がここ10年ぐらい成功していない、ある挑戦に協力してもらえないだろうか？ それは「ドライヤーで髪を乾かしながら、歯磨きを同時にする」というもの。右手にドライヤー、左手に歯ブラシを持ってするのだが、左手で歯ブラシを細かく動かすと、ドライヤーを持つ右手も同じ動きをしてしまい、ドライヤーで頭を叩いてしまうのだ。頭を叩かず、同時にしたいのだが、毎晩、挑戦しては失敗の繰り返し。実は「二胡」という中国の弦楽器を趣味でしている。二胡も左手で絃を押さえ、右手で弓を弾くという別の動きをしないといけないのだが、始めて10年になるのに全然上達しない。私はそもそも、左右それぞれの手で別の動きをするのが苦手なようだ。何とかドライヤーで頭を叩かず、髪を乾かしながら歯磨きができるようにしてもらえないだろうか、というもの。

毛量が多く乾かすのに時間がかかるため、ドライヤーと歯磨きの２つを同時に持ち始めたとか。まずは現状を確認するが、前歯を磨けばドライヤーで頭を激しくゴンゴン！？ しかし真栄田探偵が挑戦してみると、別々の動きを完ぺきにこなす。さらに10年前から始めた二胡を披露してもらうも、右手と左手のタイミングが合わず、音色はまるで真栄田の泣き声のよう！？ が言い換えれば、二胡ができるようになれば、依頼の件もクリアになるはず。そこで、有名な二胡奏者に来てもらい特訓を開始するのだが…。

1月9日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、永見大吾探偵が調査した『亡き親友とシェアしたワンピース』、松井ケムリ探偵の『乳がん手術の前におっぱいアートを作りたい』など、様々な依頼を解決した。