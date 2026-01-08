蛇口からチャイティー、クローカがバレンタインイベントを開催

クリエイティブスタジオ「クローカ（KLOKA）」による代々木上原の和洋菓子店 「小楽園 TEA SALON & BOUTIQUE」 が、 3度目となるバレンタインイベント 「The Utopian Hidden Cosmos」を1月24日から2月23日まで開催する。

同イベントでは、チョコレートでできた巨大な「チョコレート山脈」をその場で削り出し、からくり人形が顧客のもとまで運ぶという形式でチョコレートを提供するコンセプトを採用。3度目となる今回は、テーマを「もうひとつの宇宙」に設定。かぐや姫の故郷である月の物語をモチーフにした「もうひとつの月」「謎の小惑星」「ブラックホール」などのチョコレートから2種類を選んで瓶詰めする「天体のかけら」（2200円）や、小楽園の店内壁面から生え出た蛇口から提供するジャスミンベースのチャイ「月の海」（500円）をイベント限定で用意する。

また、新商品として、実際の月の地形データを元にした天体型チョコレート 「月菓子」（4860円）と、 高尾山、 浅間山、 六甲山、 宮之浦岳、磐梯山をそれぞれモチーフにしたボンボンショコラの詰め合わせ「雛山セット」（3780円）を販売する。

◾️The Utopian Hidden Cosmos

開催期間：2026年1月24日（土）〜2月23日（月）

営業時間：12:00〜20:00

会場：小楽園 TEA SALON &BOUTIQUE

所在地：東京都渋谷区元代々木町10-9