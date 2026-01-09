全国都道府県対抗男子駅伝

18日に行われる全国都道府県対抗男子駅伝（広島）のエントリー選手が7日に発表された。出場選手の顔ぶれに日本大出身で元箱根ランナーの俳優・和田正人も反応。「福島と兵庫つよない？」と言及すると、ファンから反応が相次いでいる。

元日の全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）、2〜3日に行われた箱根駅伝などに出場した選手も数多くエントリー。和田は、自身のXに「今年もNHK全国中継にゲストでお邪魔します。パッと見ただけで、それほど分析とかしてないけど…」と投稿。続けて「福島と兵庫つよない？笑」と注目した。

福島県には、昨年12月の全国高校駅伝で初優勝した学法石川高から4選手がエントリー。早大の主将・山口智規（4年）、駒大の谷中晴（2年）らが名を連ねた。一方の兵庫県には、昨年の全国中学校体育大会で1500メートル優勝の稲美北中・中川悠聖（3年）、今年の箱根駅伝1区2位だった中大・藤田大智（3年）、旭化成の長嶋幸宝らがエントリー入りしている。

和田の投稿には、駅伝ファンから様々な反響が届いた。

「優勝するかはわかりませんが上位へいく事は違いないです」

「新妻兄弟に折田くんいますし、兵庫はほんと強いですよ…」

「福島県はやはり学石勢がたんまりいますからなぁ」

「ラジオもテレビもNHKで和田さんの解説嬉しい」

「福島と兵庫、つよい。と予測」

「福島、コレで勝てなかったら…」

「打倒福島県 頼んだぞ兵庫県民の意地を！！！」

「福島県が優勝すると思います。ありがとうございます」

箱根を制した青学大からは黒田朝日（岡山）、宇田川瞬矢（埼玉）、折田壮太（兵庫）ら最多9人の名前が並んだ。箱根駅伝出場者は60人が、ニューイヤー駅伝出場者は35人がエントリーされている。



（THE ANSWER編集部）