俳優の松嶋菜々子（５２）が８日、都内で行われた、同日スタートのテレビ朝日系主演ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（木曜、後９・００）の制作会見に、共演のＭ！ＬＫ・佐野勇斗（２７）らと出席した。９年ぶりの主演作で、同局ドラマに初主演。今クールは松嶋の夫で俳優の反町隆史（５２）もフジテレビ系ドラマに主演するとあって、夫婦での“激突”が実現。ライバルとなるものの、互いにエールを送り合っていることを明かした。

９年ぶりの主演ドラマに気合の入る松嶋は、役作りで髪をバッサリと切り、ショートにイメチェンしていた。自らの提案といい「役柄によって髪形はよく変えるので切ることに抵抗はなかったです。機敏な人物像にしたいと自分の中の役作りがあったので、仕事に一直線でなりふりかまわず、一番早く家を出られる髪形はなんだろう？と、切ってみました」と、メガネの奥をキラリと光らせた。

国税局に新設されたドラマオリジナル部署の通称「ザッコク」を舞台に、悪徳脱税者との攻防を描く作品。松嶋は同部署を立ち上げる敏腕調査官・米田正子を演じる。昨年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」での貴婦人役など、楚々とした役柄が続いたが「今回は活発な役どころ。キックボクシングを始めたりして、俊敏さを身につけようとしてるところ」と公私ともに一変。座長としても、スタッフにネックウオーマーをプレゼントし、大量の差し入れで現場を温めているという。

今クールでは、夫の反町もフジテレビ系「ラムネモンキー」（１４日スタート。水曜、後１０・００）に主演。曜日こそ違うものの局を隔てて争うこととなるが、「（お互いに）『今日遅いの？何時まで？』みたいな業務連絡を（している）。『夕飯を食べるのか、食べられないのか』みたいな話をして『お互い頑張ろうね』と言ってます」と、ともに支え合うおしどり夫婦ぶりを見せつけていた。