¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢£³£°ËÜÎÝÂÇ¤òº£µ¨¤ÎºÇÄã¥Î¥ë¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î£²£µËÜ¤Çºòµ¨¤Ï£²£°ËÜ¤À¤¬¡Öº£Ç¯ÀäÂÐ¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿ô»ú¡×¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤Ø¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºòµ¨½ªÈ×¤«¤éÎý½¬¡£¹â¤á¤ò¾å¤«¤é¤¿¤¿¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£¶£¹£¶ËÜÎÝÂÇ¤Î£Á¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤â¹â¤á¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ê¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀµ¤·¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¤â´é¤Î¹â¤µ¤Îµå¤òÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤â¿·Ä´¤·¤¿¡£ºòµ¨¤è¤ê£°¡¦£·£µ¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó£±¡¦£¹¥»¥ó¥Á¡ËÄ¹¤¤£³£´¡¦£²£µ¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó£¸£·¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢£³£°¥°¥é¥à½Å¤¤£¹£±£°¥°¥é¥à¤Î»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¡£¡ÖÄ¹¤¯¤Æ½Å¤¯¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°·¤¤¤¤ë¡×¤ÈÍÑ¶ñÁª¤Ó¤Ë¤âÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎãÇ¯¤è¤ê£²¡Á£³½µ´ÖÁá¤¤ºòÇ¯£±£±·îÃæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£ÂÎ¤Ï¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆ¬¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö²áµîºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡£