µð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡¥Î¡¼¥â¥¢ÈïÃÆ¡õ¸Î¾ã¤ÇÀ¤³¦°ì¡¡£×£Â£Ãµå¡Ö°®¤ê¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×´Ú¹ñÀïÆ±ÅÀÈïÃÆ¤ÎÀã¿«¤Ø
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡££³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¡¼¥â¥¢ÈïÃÆ¡õ¸Î¾ã¤ÇÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£É½¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ¡Ý´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè£²Àï¤Ç¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤òÈïÃÆ¡£¡ÖÄù¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ä¤ë²ù¤¤¤òÀ²¤é¤·¡¢Áª½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ø²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿£²£³Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò·è¤·¤Æ¡ÈÈþ²½¡É¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¶ì¤¤µ²±¤â¤¢¤ë¡£»ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡È¥»³¦°ì¡ÉÃ¥²ó¡£¡Ö¼«³Ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ä¹¤¤£±Ç¯´Ö¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿£×£Â£Ãµå¤Ï¡¢¡Ö°®¤ê¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì¤¬ÀÕÇ¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»ø¤Î¼é¸î¿À¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤ÏÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤À¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤â°ìÈÖ¤¬¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤ÏÌÀ²÷¡£Äº¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁö¤ê»Ï¤á¤ë¡£