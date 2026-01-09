山梨学院が８日、山梨県甲府市の同校グラウンドで練習を行い、今秋ドラフト１位候補で投打「二刀流」の菰田陽生主将（２年）が今年は投手に比重を置くことを明かした。

昨年まで二刀流として春夏連続で甲子園に出場したが、昨年１２月からチーム方針として練習の比重を投手８・５割、打者１・５割に変更。最速１５２キロの右腕は「一番自信があるピッチャー（としての状態）を今、一番上げていきたい。真っすぐが一番の持ち味。真っすぐで押していけるように」と理想を描いた。

昨年の明治神宮大会や夏の甲子園で課題も見つかった。「ピンチの場面で抑える力がなかった。ボールが荒れてフォームも崩れてしまっていた」。現在はキャッチボールなどで投げ込みの量を増やし、出力アップに取り組んでいる。

今春から指名打者（ＤＨ）制が導入され、吉田洸二監督（５６）は「われわれにとっては最高のルールができた。（ＤＨの）第一候補はダントツで菰田」と歓迎。投打で活躍し、菰田が憧れる“リアル大谷翔平”としての期待も掛かる。

チームは昨秋の関東大会を制し、今春の選抜大会出場は確実。菰田は進路についてプロ一本を明言し「チームとして夏の甲子園優勝。個人としてはドラフトで一番高い順位」と目標を掲げた。年末年始は地元千葉でオフを満喫し、初詣で訪れた酒折宮（甲府市）で引いたおみくじは大吉だった。運も味方に、結果でプロ入りをたぐり寄せる。

◆菰田 陽生（こもだ・はるき）２００８年１２月２１日生まれ、１７歳。千葉県御宿町出身。１９４センチ、１０１キロ。右投げ右打ち。小学１年から御宿少年野球クラブで野球を始め、御宿中時代は千葉西リトルシニアでプレー。山梨学院では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒４、遠投９５メートル。最速１５２キロ。球種は直球、スライダー、カーブ。好きな野球選手は大谷翔平。