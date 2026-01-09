「浦学のジャッジ」こと巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が８日、Ｇ球場で気合満点の初練習を行った。ヤンキースの主砲にも例えられる大器は、新人自主練習初日にパンチパーマ風の“ジャッジヘア”で登場し、居残りマシン打撃で快音を連発。昨秋の測定では、球界トップクラスに相当する打球速度１７２・２キロをマークしていたことを明かした。高校通算３５本塁打の大砲が、パワーとキャラクターで早くも存在感を示した。

Ｇ球場がざわついた。新人自主練習初日。緊張気味で室内に現れたルーキー１１人の中に、ド迫力の１８歳・藤井がいた。１８１センチ、９６キロの体格と両サイドを刈り上げた髪形に、先輩たちから「威圧感ある」「年上かと思った」と声が漏れる。「気合で本当はパンチパーマにしたかったんですけど、さすがに言われる（注意される）かなと…。（トップを）『アイロンパーマで強めで巻いてください』でたどり着きました」。異名の由来となったジャッジを思わせるヘアは「意識していないですけど好みが似ていたんですかね」と初々しく笑った。

何もかもが超高校級だった。居残りマシン打撃では「硬くて好きなんです」と米国製のバットを握り、約２時間、すさまじい速さの打球をネットに突き刺し続けた。昨秋に米国メーカー・ｍａｒｕｃｃｉ（マルーチ）の都内の施設で行った測定では、マシン打撃で打球速度１０７マイル（約１７２・２キロ）をマーク。これは今オフにメジャー挑戦した岡本、村上らＮＰＢトップクラスに匹敵し、平均１７０キロ台とされる本家・ジャッジに迫る数値だ。

浦和学院時代は「一生（ひたすら）、腕立てと懸垂をやっていました」。自重トレのみで体を作り、推定１４０メートル弾を含む通算３５発だ。プロで初挑戦するウェートトレに「まず器具をほぼ触ったことがない。楽しみです」と無限大の伸びしろを秘める。

取材中は座右の銘だという「気合」を１０連発。まずは１３日から始まる新人合同自主トレに向けて準備を進めていく。「誰にも負けたくない。負けたくないから、気合なんです」。浦学のジャッジから日本のジャッジへ―。大物感たっぷりにプロ野球人生をスタートさせた。（内田 拓希）

◆藤井健翔アラカルト

▽生まれ 岡山・倉敷市

▽サイズ＆投打 １８１センチ、９６キロ。右投右打

▽球歴 小学１年でソフトボールを始め、中学ではヤングＭＡＫＩＢＩクラブで捕手。浦和学院では２年春に初めてベンチ入り。昨夏の埼玉大会は「４番・三塁」で出場も３回戦敗退。高校通算３５本塁打

▽母の好きな料理 茶わん蒸しやコロッケなど。「どこのお店よりもおいしい」

▽巨人愛 小学時代に購入した阿部監督のタオルマフラーとリストバンド、坂本のリストバンドを前日７日の入寮時に持参。小学１、２年の頃は阿部監督のユニホームを着て公園で練習していた

◆主な強打者の打球速度

▽大谷翔平（ドジャース） 昨年９月２日（日本時間３日）のパイレーツ戦で自己最速となる約１９３．１キロのドジャース通算１００号。

▽岡本和真（ブルージェイズ） 巨人時代の昨年３月１７日、カブスとのプレシーズンゲームで約１８１．２キロの左中間二塁打。２３年５月２３日・ＤｅＮＡ戦では左翼上段に１８１キロ特大弾。

▽村上宗隆（Ｗソックス） ヤクルト時代の昨年８月３０日・広島戦で１８３キロの本塁打。２４年４月１４日のＤｅＮＡ戦では約１７７キロの確信弾をバックスクリーン左へ。

▽鈴木誠也（カブス） 昨年５月２５日（日本時間２６日）のレッズ戦で左翼ポール際へ１８７キロの本塁打。２４年９月２５日（同２６日）のフィリーズ戦では二塁打で１８６キロ。

▽リチャード（巨人） 昨年８月２４日のＤｅＮＡ戦で１８５キロの東京Ｄ看板直撃弾。ソフトバンク時代の同年２月の春季キャンプ中には１９１キロを計測。