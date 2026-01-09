阪神の岩崎優投手（３４）が８日、リーダーを務め、静岡県の草薙球場で行っている「ＴＥＡＭ ＺＡＫＩ」の自主トレを公開。今季も鉄壁のブルペンを作ると誓った。「みんなで高め合って、１２球団で一番の数字を出せるようなブルペンにしたい」。最強の布陣で連覇を目指す。

たくましい後輩たちと切磋琢磨（せっさたくま）している。現在自身が主催する自主トレで、昨季大活躍の及川や桐敷と連日汗を流している。２月のキャンプ、長いシーズンを見据え「走って体を作る」とランニング量を例年よりも２・５倍ほどに増やし、ハードなメニューをこなしている。

昨季は抑えとして安定した投球を続け、救援防御率１点台のリリーフ陣をけん引。今季は自らも防御率１点台が目標だ。自主トレメンバーを中心にさらなる底上げを図る。「ブルペンのタイトルは限られてますけど、グループの中で争っていけたら、チームとしてもいいんじゃないかな」と、猛虎リリーフ陣でタイトル総なめを狙う。

また今季は、球団史上初となる６年連続での５０試合登板も懸かる左腕。「１年間コンディションを整えて離脱しないように投げていければ、そこは通過点になると思います」と頼もしい言葉も口にした。

目指すは２年前に成し遂げることができなかった連覇。「悔しさを持ってる選手もたくさんいる。そういうの（気持ち）を生かしながら、今度こそは達成したい」。虎の守護神は今季もブルペンで絶対的な存在として君臨する。