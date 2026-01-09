ºå¿À¡¦´äºêÍ¥¡¡¶ÍÉß¡¢µÚÀî¡¢¹â¶¶¤Î¡ÖTEAM¡¡ZAKI¡×¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¡¡ÀÚâøÂöËá¤·¥Á¡¼¥à¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤Ø
¡¡ºå¿À¡¦´äºê¤¬¡ÖTEAM¡¡ZAKI¡×Æâ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ï¶ÍÉß¤¬ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯¤ÏµÚÀî¤¬Æ±¾Þ¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ï23Ç¯¤ËºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ËèÇ¯¡¢¼«¼ç¥È¥ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¥¤¤¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤³¤½¡¢¸×¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡º¸ÏÓ¤¬22Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡ÖTEAM¡¡ZAKI¡×¡£5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Îý½¬ÊýË¡¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ËèÇ¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÁö¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×ÊýË¡¤ò¸åÇÚ¤ËÄó°Æ¡£ÎãÇ¯¤Î2¡¦5¡Á3ÇÜ¤Û¤ÉÁö¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËËüÁ´¤ÇÎ×¤ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¡£¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ý¡¼¥ë´ÖÁö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë°ÛÎã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¯¡£
¡¡¡ÖÁö¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êºò¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤â¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2·î¤Ë¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤ä¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡26Ç¯¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎµåÃÄµÏ¿¤¬·ü¤«¤ëÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç5Ç¯Â³¤±¤Æ50»î¹çÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢6Ç¯¤ËÆÏ¤±¤ÐÌÔ¸×»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¿ô»ú¤Ë¤â¡Ö°ìÇ¯´Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ÆÎ¥Ã¦¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤ÏÄÌ²áÅÀ¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£·è°Õ¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¤Ç¿Ê²½¤ò´ü¤¹¼é¸î¿À¡£9²ó¤òÊ¿Á³¤ÈÍÞ¤¨¤ëÍº»Ñ¤¬¡¢º£Ç¯¤â²¿ÅÙ¤âÇÒ¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢ã¶ÍÉß¤ÏÁö¤ê¹þ¤ßÁýÎÌ¢ä¶ÍÉß¤¬Áö¤ê¹þ¤ßÁýÎÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ª¤¨¡Öº£Áö¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤àÊý¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤Þ¤ÞÎ×¤à¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£24Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î70»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï43»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¿ô»ú¤Ï³ÆÉôÌç¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë½ê¤Ç¤ÎÅêµå¤âºÆ³«ºÑ¤ß¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤è¤ê¤Ï´¶³Ð¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ1·î¡¢2·î¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¢ãµÚÀî¤Ë´äºê¤«¤é¡È°¦¤Î¥²¥¡É¢äºòµ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î66»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0¡¦87¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿µÚÀî¤Ë´äºê¤«¤é¡È°¦¤¢¤ë¥²¥¡É¤¬Èô¤ó¤À¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥À¥á¤À¤í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÀèÇÚº¸ÏÓ¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸åÇÚ¤âÉ´¤â¾µÃÎ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯Ê³ºàÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£