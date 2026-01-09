阪神の及川雅貴投手（２４）が８日、チームメートの岩崎がリーダーを務め、静岡県の草薙球場で行っている「ＴＥＡＭ ＺＡＫＩ」の自主トレを公開。これまで２年連続で活躍した経験のない左腕は、鉄腕岩崎からのブラックジョークに発奮。５０試合以上を最低ノルマに掲げ、さらなる飛躍を目指す。

期待値が高いからこそ、愛のあるハッパをかけられている。ここまで隔年での活躍が目立ち、２年続けて２桁登板を果たしたことのない及川に対し、岩崎は「今年はダメだろ」と、あえて口にしている。

先輩からの言葉の意味を、及川はしっかり受け止めている。「自分も（岩崎の意図は）理解しているので、見返していけたらと思います。頑張ってますけど、もっと頑張りますね」。さわやかな笑顔の奥で、静かに闘志を燃やしていた。

新境地に挑んでいる。昨季は自身初のシーズン１軍完走。最多を大きく更新する６６試合に登板し、防御率０・８７。抜群の安定感を誇り、最優秀中継ぎのタイトルまであと一歩に迫った。ただ、これまでにない登板数。「やっぱり例年に比べたら（疲れは）抜けにくいなと思いました」と反動は少なからず感じていた。

それでも頼れる先輩たちが近くにいる。５年連続５０試合登板の岩崎に加え、２４年に７０試合を投げた桐敷と、自主トレをともにするメンバーは鉄腕ぞろい。「経験してる人にしかわからない」と、昨年のシーズン終盤からオフの過ごし方について助言を求めてきた。

「（練習を）やった方がいいのか、休むのか。分類が難しかった」とこのオフは葛藤もあったが、見極めながら、うまくコントロールしてきた。この日もマウンドで投球練習を行い、力強い直球を投げ込んだ。「今のところは順調にきている」と元気に練習を積めている。

今度こそ、２年連続でチームの戦力になる。「最低ノルマは決めている。５０試合（登板）という数字だけは目指してやっていきたい」。先輩からのブラックジョークにも負けず、今年もフル回転する覚悟だ。

また、貴重な左のリリーフとして、３月に行われるＷＢＣのメンバーに、招集される可能性がある左腕。「日本代表で戦ってみたい思いはある。ご縁があれば精いっぱい、腕を振りたい」。目の前のトレーニングに集中しながら、吉報を待っている。

静岡は暖かい陽気に恵まれ、きれいな雪化粧をした富士山が選手たちを見下ろした。個人の活躍、連覇を目指す及川にとっても勝負の１年。頂まで駆け上がっていく。