阪神の新人合同自主トレ2日目が8日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で行われた。精力的に汗を流す7選手（育成含む）に向け、同球場で自主トレに励んでいた才木浩人投手（27）は「しっかりチームになじんで過ごしたらいい」などと自身の経験も踏まえてアドバイスを送った。

才木が、新人合同自主トレに励むルーキーたちへ熱いエールを送った。

「張り切ってやったらいいと思う。いいものがあって、ドラフトで選ばれて入って来ているわけなので。自分のやりたい、やっていることを継続しながら、あとはチームの雰囲気になじむとか。キャンプでは時間がじっくりあるので、しっかりチームになじんで過ごしたらいいかなと。とりあえず、ケガなく過ごしてほしい」

中でも、気にかけたのは自身と同じ高卒でプロの門を叩いたドラフト4位の早瀬。「（チームに）なじめるよう、あいさつをしっかりやっていけばいいかな」。これには背番号35の苦い経験が背景にある。

須磨翔風高に在籍した16年、ドラフト3位指名を受けた。同期には大卒の大山や長坂、社会人出身の糸原らなど年上の選手が多く、溶け込むことにひと苦労したという。「僕は人見知りだったので、ちょっとストレスがあった。でもそのストレスは野球には関係ないので。いらないストレスだった」。野球に集中すべき時期に、人間関係でエネルギーを消耗してほしくない――。かつての自分の境遇と重ね合わせ、25年ドラフト組唯一の高卒選手を思いやった。

ともに兵庫県出身で、同じく長身を武器とする右腕に、「自分も見かけたら声をかけてあげたいなと思う。せっかくこっちにいるし。聞かれたらいろいろ答えたいなと思う」と頼もしい兄貴としてサポートするつもりだ。

気温6度。寒空の下、練習メニューをこなす新人7選手を横目に、軽快な動きでキャッチボールを繰り返した。エースが見せた大きな背中と教え。その全てが次代を担う若虎たちの糧となる。 （長谷川 柚香）