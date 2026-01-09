BAMBI WATERが500万個突破♡女性に寄り添うQuality Wearの魅力

毎日身にまとうものだからこそ、着心地も美しさも妥協したくない。そんな女性たちの想いに寄り添い続けてきたQuality Wearブランド「BAMBI WATER」が、シリーズ累計販売数500万個(*1)を突破しました。外出時もおうち時間も心地よく過ごせるアイテムは、ライフスタイルに自然に溶け込みながら、女性の体と心をそっと支えてくれます。長く愛され続ける理由を、あらためて紐解いてみましょう♡*1.計測期間：2011年5月～2025年12月／当社出荷実績に基づく自社集計

500万個突破の理由は“Quality Wear”

BAMBI WATERは“Quality Wear,Update Wear”をコンセプトに、機能性とデザイン性の両立を追求してきたブランド。

特許取得(*1)の新技術や実用新案取得(*2)の独自設計を取り入れ、着るだけでボディラインを美しく見せながら、長時間でもストレスを感じにくい着心地を実現しています。

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続で受賞するなど、その品質は多くの支持を集めています。

*1.特許第7671531号

*2.登録第3246505号

日常に寄り添う人気アイテムたち

看板アイテムの「BAMBI WATERスタイルナイトブラ」は、外出時もおうちでも1日中使える設計。柔らかな着け心地と安心感のあるホールド力で、バストラインを美しくキープします。

「ブラインサラキャミソール」は、特許取得(*1)のCOMBINE製法により、軽やかさとホールド力を両立。

「スタイルナイトブラシームレス」は、実用新案取得(*2)のバストメイクパネルで快適さと安定感を実現し、「カップインリブUバックキャミソール」は360°きれい見えを叶える頼れる1枚です。

女性の変化に寄り添うものづくり

BAMBI WATERは、女性の体やライフステージの変化を前向きに支える存在でありたいという想いから商品開発を続けています。

開発者の声にもあるように、暮らしをアップデートする機能性と高いクオリティーへのこだわりが、500万個突破という結果につながりました。

年代を問わず選ばれているのは、毎日に自然になじむ設計力があるからこそです。

これからも、暮らしをそっとアップデート

500万個(*1)という実績は、多くの女性がBAMBI WATERを信頼してきた証。優しさに包まれる着心地と、着るだけで整うシルエット、そして日常を少し前向きにしてくれるデザイン。

そのすべてが、毎日の選択を心地よいものに変えてくれます。これからもBAMBI WATERは、あなたの一番近くで、変化する日常にそっと寄り添い続けてくれそうです♡