新春の出世3歳重賞「第60回シンザン記念」の追い切りが8日、東西トレセンで行われた。

▼エイズルブルーム（坂口師）時計は速くなったけどジョッキー（池添）はいい感触をつかんでくれました。いい状態をキープ。

▼カクウチ（小崎師）テンションを上げないように調整。いい動きだった。間隔（中2週）も空いていないし、前走を使って状態は上向き。

▼クールデイトナ（宮地師）しまい気分良く、馬のリズムで伸ばした。相変わらず動きが良くて、いい仕上がりで挑めます。

▼サウンドムーブ（団野）稽古はよく動くけど今朝も良かった。重賞でも能力は引けを取らないと思います。

▼サンダーストラック（太田助手）前走は集中力がキープできなかった。ワンターンに替わるのはプラスに働くと思う。まだ緩さが残るが、少しずつしっかりしてきた。

▼トミーバローズ（富松助手）先週、強めに調教したので軽く調整程度。いい状態でレースへ向かえそう。

▼ファニーバニー（杉山佳師）順調にきています。負荷を掛けたので、これでさらに良くなってくると思います。

▼フォルナックス（奥村豊師）ジョッキー（西村淳）に折り合いを確かめてもらい、動きは良かったです。休養を挟んで心身ともに良くなっています。

▼フレイムスター（清水久師）中1週でも安定。前走はブリンカー効果もあったし、勝ち時計（1分33秒8）も良くていい内容でした。

▼プレダトゥール（中井助手）しまい重点でいい動きでした。マイルも許容範囲。どこまでやれるか楽しみ。

▼リアライズブラーヴ（杉山晴師）速い調教の方が折り合いはスムーズにつく。筋肉量が増えて、体つきも成長している。マイルで改めて見直したい。

▼ルートサーティーン（辻野師）成長途上で緩さは残っているけど、動きは良かった。やるべきことをやって調整を進め、競馬に持っていけます。