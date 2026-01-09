阪神・村上頌樹投手（２７）が８日、静岡県沼津市で４年連続で参加しているヤクルト・青柳晃洋投手（３２）らとの自主トレをスタートさせた。阪神からポスティングシステムを利用して米大リーグに挑戦も自由契約となりヤクルトに加入した師匠とは、昨年１０月２日に甲子園で初対戦して自身に軍配。連覇へ向けて、師弟対決の再戦に闘志を燃やした。

精鋭たちを歓迎するかのように澄み切った空が広がった。通算０勝から始まった沼津でのトレーニングも今年で４年目。大きく成長した村上の姿が、師匠・青柳の隣にあった。緊張しきりだった先輩右腕とも今では和やかに掛け合い。それでも“宣戦布告”には黙っていなかった。

青柳が力を込める。「今年は本当に勝負しないといけないと思いますし、ヤクルトが上に行くためには阪神に勝たないといけない。村上と勝負したら勝ちます」。雪辱宣言に対し、村上も呼応。「そこは本当に負けないように、やるしかない」。昨年１０月２日の投げ合いは優勝決定後のレギュラーシーズン最終戦。今季は互いにチームを頂点へ導くために腕を振る中で、再び投げ勝ち、たくましくなった姿を示すつもりだ。

熱い言葉の一方、師弟対決の醍醐味（だいごみ）はマウンドだけではないようで…。青柳が「どうにか１本、打ちたい。スローカーブを狙って。捕手が誠志郎（坂本）だったらあり得る」とおどけると、「うわー（笑）本当に投げるかもしれないですね」と村上。さらには「（スローカーブの）デッドボールを１回、受けてください（笑）」と、まさかの予告！？青柳も「（遅球すぎて）捕るかもしれないね」と笑った。２７年からはＤＨ制が導入されるだけに、両者の打席にも注目だ。

もちろん実現には双方の活躍が不可欠。今回の自主トレでは、例年通りの投球につながる動きや可動域を広げるためのトレーニングに加え、３２歳となった青柳がテーマとする瞬発系も多く取り入れる。「年齢を重ねると、そういう部分が落ちる。若い選手は今は良いかもしれないですけど、今後につながると思うので」と青柳が意図を説明した。沢村賞を今季の目標に掲げるまな弟子には「文句のつけようがない活躍。３年間伸び続けているのが、本当にすごい」と太鼓判。師匠と過ごす約２週間で原点を再確認し、村上がさらなる高みを目指す。

◆２０２５年１０月２日の阪神ＶＳヤクルト戦（甲子園） 阪神の２５年シーズン最終戦。佐藤輝がシーズン４０本塁打＆１００打点に到達して２冠を確定させたほか、村上が投手３冠を決めた試合。佐藤輝は、ヤクルト先発・青柳から初回に先制犠飛を放ち１００打点に達すると、五回に２ランを放ち４０号の大台に。最終的に４０本塁打、１０２打点で本塁打王と打点王の２冠に輝いた。投げては阪神先発・村上が７回５安打２失点の８奪三振の内容で１４勝目を挙げて最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手３冠を確定させた。