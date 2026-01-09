年明けのスーパーでは例年とは違う値動きが見られています。一方で、物価高が続く中、店側は消費者の購買意欲の低下を懸念しています。

年が明けて1週間、スーパーの買い物客は…



【お客】

「やはり財布のひもが緩む。年末年始は落ち着いたので、考えながら買い物しようかなと思っている」



【お客】

「お正月にいっぱいお金がかかっているから、財布も厳しい部分はある」





消費者の価格を見る目が厳しくなる中…【スーパーマルセン 太田雅悠 専務】「本来であれば安くなるものがちょっと高くなっていたり、逆に本来であれば高いものが安くなっていたり」【松村道子キャスター】「年明けの今としては考えられない高値になっているのが豚肉」【スーパーマルセン 太田雅悠 専務】「豚肉が昨年から比べて、約100g当たり10円ほど仕入れ値で上がっている」需要の高まる年末年始を経て、例年、年明けには価格が落ち着く豚肉。去年のうちに広告を発注していたため、1月8日は原価が高い中でも特売品として並んでいました。高値が続くコメは5kg5000円前後で販売。【スーパーマルセン 太田雅悠 専務】「コメは依然として仕入れ価格が高いまま推移している。店頭に並ぶ売価も非常に高値で止まっている状況にある。（Q.一方で2割引きの商品も）なるべく精米日から日が経たないように工夫しないと。高いまま店頭に並べておくと売れなくて滞留してしまう状況が最近では顕著に見えている」購買意欲が低下する一方、1月8日に発表されたコメの取引関係者への調査では、向こう3カ月のコメの価格を見通す指数は新型コロナ禍で需要が落ち込んだ2021年9月以来の低い水準に。在庫の回復により、今後コメは安くなるという見方が強まっています。【スーパーマルセン 太田雅悠 専務】「（Q.一方、野菜でお買い得なものは？）新潟県産のレンコン」レンコンの年明けの価格は例年、100g100円ほどのところ、1月8日は70円台に。ダイコンも年明けは例年より40円ほど安い170円台です。【スーパーマルセン 太田雅悠 専務】「日頃の食卓から暖を取り入れているという意味で、煮物や冬のホットメニューをぜひ楽しんでいただきたい」長引く物価高にお客は疲弊していると話す太田専務。今年望むのは…【スーパーマルセン 太田雅悠 専務】「消費者の購買意欲を損ねないような価格にこれからなっていくと我々としてもありがたい、商売がしやすいという思いはある」