人気ロックバンド「L'Arc〜en〜Ciel」のベーシスト、tetsuya（56）が8日放送の日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後10・00）に出演。自宅に設置したシステムや、“大人の趣味”を明かした。

この日はお笑いタレントのやす子とタレントの井上咲楽が、シンガポールの仕掛けだらけの8億超え超豪邸を訪問。天井から伸びている円錐状のシステムが何なのか？というクイズでtetsuyaは「洗濯物を入れると、下に洗濯機がある」ランドリーシューターと答え、見事正解。

VTR後にtetsuyaは「凄いセンスが良かった」と言い、ランドリーシューターについて「当てちゃいました。実は僕、自宅もアレ」と、自宅にランドリーシュータ―を設置していると言うと共演者からは驚きの声が上がった。

さらに「2階に洗濯室があるんですけど、3階の寝室から洗濯物を落とすと、洗濯機の近くのカゴに洗濯物が入る」と説明した。

また、お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎から「リフォームがお好きだと…」と言われ「趣味で。昨日も現場チェックに」とサラリ。「常にってどういうことですか？サグラダ・ファミリアみたいな？」と聞かれると「リフォームするために新たに借りたり買ったり」していると言い、「そこには住まないですね。人に貸すためにそういう空間をプロデュースしたい。これまでに20〜30軒」もリフォームしたという驚きの“大人の趣味”も明かしていた。