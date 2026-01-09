NY株式8日（NY時間14:34）（日本時間04:34）
ダウ平均　　　49277.71（+281.63　+0.57%）
ナスダック　　　23434.39（-149.89　-0.64%）
CME日経平均先物　51595（大証終比：+405　+0.79%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10044.69（-3.52　-0.04%）
独DAX　 25127.46（+5.20　+0.02%）
仏CAC40　 8243.47（+9.55　+0.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.488（+0.019）
10年債　 　4.179（+0.032）
30年債　 　4.856（+0.025）
期待インフレ率　 　2.275（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（+0.051）
英　国　　4.404（-0.012）
カナダ　　3.404（+0.008）
豪　州　　4.668（-0.091）
日　本　　2.072（-0.044）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.78（+1.79　+3.20%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.70（-3.80　-0.09%）

ビットコイン（ドル）
91190.38（+182.43　+0.20%）
（円建・参考値）
1431万2330円（+28632　+0.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ