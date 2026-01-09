ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２８１ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間14:34）（日本時間04:34）
ダウ平均 49277.71（+281.63 +0.57%）
ナスダック 23434.39（-149.89 -0.64%）
CME日経平均先物 51595（大証終比：+405 +0.79%）
欧州株式8日終値
英FT100 10044.69（-3.52 -0.04%）
独DAX 25127.46（+5.20 +0.02%）
仏CAC40 8243.47（+9.55 +0.12%）
米国債利回り
2年債 3.488（+0.019）
10年債 4.179（+0.032）
30年債 4.856（+0.025）
期待インフレ率 2.275（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（+0.051）
英 国 4.404（-0.012）
カナダ 3.404（+0.008）
豪 州 4.668（-0.091）
日 本 2.072（-0.044）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.78（+1.79 +3.20%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.70（-3.80 -0.09%）
ビットコイン（ドル）
91190.38（+182.43 +0.20%）
（円建・参考値）
1431万2330円（+28632 +0.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49277.71（+281.63 +0.57%）
ナスダック 23434.39（-149.89 -0.64%）
CME日経平均先物 51595（大証終比：+405 +0.79%）
欧州株式8日終値
英FT100 10044.69（-3.52 -0.04%）
独DAX 25127.46（+5.20 +0.02%）
仏CAC40 8243.47（+9.55 +0.12%）
米国債利回り
2年債 3.488（+0.019）
10年債 4.179（+0.032）
30年債 4.856（+0.025）
期待インフレ率 2.275（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（+0.051）
英 国 4.404（-0.012）
カナダ 3.404（+0.008）
豪 州 4.668（-0.091）
日 本 2.072（-0.044）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.78（+1.79 +3.20%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.70（-3.80 -0.09%）
ビットコイン（ドル）
91190.38（+182.43 +0.20%）
（円建・参考値）
1431万2330円（+28632 +0.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ