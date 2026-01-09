「まじ最高!」「泣ける」“23時23分”に届いた“待ってました”の一報にファン歓喜「キング今年もよろしく」
ファン・サポーターからすれば、まさに「この時を待っていた」瞬間だ。
昨季のJ２リーグで23番を背負って戦ったストライカーが、2026年１月８日の23時23分に契約更新。33歳の杉本健勇がJ２・J３百年構想リーグでもRB大宮アルディージャでプレーすることが決まった。
経験豊富で幾多の修羅場を潜ってきた百戦錬磨のアタッカーは、今回の決定について次のようにコメントしている。
「嬉しいときも、悲しいときも、苦しいときも。
どんなときでも、俺たちは一緒です。
何度でも前を向き、何度でも立ち上がる。
どれだけ苦しくても、俺たちは止まらない。
また一緒に、前へ進んでいきましょう。
若手が増えても、俺の気持ちはまだまだ若手。
日々コツコツと努力し、成長し続けます。
このチームで戦える誇りを胸に、今年もすべてを懸けて戦います。
応援、よろしくお願いします。
NACKで会える日を、心から楽しみにしています」
”待ってました”との一報を受け、SNS上には歓喜のコメントが溢れている。
「きたよ! これ! 23:23」
「いてくれると信じてたー」
「キング今年もよろしくです」
「健勇! ありがとう! 泣ける」
「まじ最高!」
新シーズンも、大宮を支える支柱としての存在感が期待される。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
